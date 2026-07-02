Lady Louise Windsor come Kate Middleton, raggiante alla laurea alla St. Andrews: la gioia dei Duchi di Edimburgo

La figlia di Sophie ed Edoardo di Edimburgo ha conseguito la laurea alla St. Andrews proprio come Kate Middleton e il Principe William. Le foto più belle

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IPA Lady Louise Windsor

Le antiche mura dell’Università di St. Andrews hanno fatto da sfondo a innumerevoli storie Reali, ma giovedì 2 luglio il traguardo accademico è stato quello di Lady Louise Windsor. La nipote di Re Carlo III ha concluso il suo percorso quadriennale in Letteratura Inglese con estrema discrezione e con grande impegno anche sul fronte della sua indipendenza economica, ma i ritratti di oggi ricordano da vicino un’altra celebre ex-alunna dell’ateneo: la Principessa del Galles.

Ritratto di famiglia per la laurea di Lady Louise Windsor

Lontana dagli sfarzi di Corte, la 22enne ha celebrato l’ottenimento della pergamena presso la University House. Nelle immagini diffuse, il volto della giovane Windsor è illuminato da un sorriso limpido che incornicia un look raffinato. Per l’occasione, Louise ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, un caschetto biondo molto simile a quello che da tempo caratterizza lo stile inconfondibile di sua madre, Sophie.

Impeccabile nelle vesti tradizionali richieste dall’istituto scozzese – camicia candida sotto la severa cappa accademica – la neolaureata è stata affiancata da due genitori visibilmente commossi. Il Duca e la Duchessa di Edimburgo, Edoardo e Sophie, sono apparsi radiosi ai lati della figlia, segnando ufficialmente l’ingresso di Louise nell’età adulta. Sebbene il fratello minore James, Conte di Wessex, non fosse presente, il calore della Royal Family non è mancato, culminato con un messaggio di congratulazioni condiviso sui canali social di Buckingham Palace.

La giornata ha visto anche una rara apparizione pubblica del fidanzato della giovane, Felix da Silva-Clamp, anche lui studente a St. Andrews, a conferma di un legame nato tra i banchi universitari proprio come accadde per William e Kate nel lontano 2001.

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Una studentessa normale

Nonostante la sua posizione come diciassettesima in linea di successione, Lady Louise ha sempre mantenuto un profilo estremamente basso durante la sua permanenza in Scozia. Le ammissioni a questo prestigioso ateneo richiedono voti eccellenti, e la giovane Windsor ha dimostrato di saper bilanciare il rigore accademico con una vita studentesca davvero mai banale.

Durante gli anni universitari ha coltivato un forte impegno teatrale, calcando le scene del campus fino a interpretare il ruolo della strega Nilvana nella produzione studentesca Dragon Theatre all’inizio del 2024. Oltre all’arte, Louise ha mostrato una grande dedizione verso la disciplina militare prendendo parte attiva all’University Officers’ Training Corps, un’esperienza che ha mostrato la sua profonda etica del lavoro. Una concretezza che l’ha portata persino a rimboccarsi le maniche lontano dai privilegi di corte, accettando un impiego part-time in occasione del celebre Royal Windsor Horse Show.

Il futuro di Lady Louise Windsor

Ora che i libri di testo sono stati chiusi, cosa riserva il domani per Lady Louise? La risposta è un anno sabbatico all’insegna del viaggio, del volontariato e delle prime esperienze lavorative. Le sue ambizioni, comunque, sembrano già tracciate. Piuttosto che assumere il ruolo di working royal, un distacco confermato dalla scelta di non utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale, la giovane guarda a orizzonti professionali autonomi. Secondo alcune indiscrezioni sul suo profilo professionale online, i settori di maggiore interesse spaziano dalla diplomazia alla legge, fino alle forze armate, una scelta che la vedrebbe ricalcare le orme dell’amata nonna, la defunta Regina Elisabetta II.

Il legame con nonno Filippo

Questa settimana di festeggiamenti scozzesi si chiuderà con un grande evento. A Edimburgo, presso il Palazzo di Holyroodhouse, Louise riceverà il prestigioso Duke of Edinburgh Gold Award direttamente dalle mani di suo padre.

Una coincidenza temporale perfetta: il 2026 segna infatti il settantesimo anniversario della fondazione di questo premio da parte del Principe Filippo, e i quarant’anni di dedizione del Principe Edoardo al progetto. Per Louise, che ha ereditato dal nonno la grande passione per la guida delle carrozze, ricevere questo riconoscimento è la chiusura di un cerchio.

Pensando a quella bambina nata con un grave parto prematuro nel 2003, in circostanze mediche drammatiche che tennero il Paese col fiato sospeso, vederla oggi – una donna forte, laureata e padrona del proprio destino – è forse la più grande vittoria e fonte di immenso orgoglio per i Duchi di Edimburgo.