Kate Middleton rischia l’incidente in carrozza col cappello

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato con William alla cerimonia per l’Ordine della Giarrettiera al castello di Windsor. L’impegno istituzionale è stato per la Principessa del Galles piuttosto faticoso. Il suo look le è costato una serie di critiche e durante il giro in carrozza ha rischiato di perdere il cappello.

Kate Middleton alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera

Dopo essere apparsa sul balcone di Buckingham Palace, sabato 13 giugno, in occasione del Trooping the Colour, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per partecipare alla annuale cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, al Castello di Windsor.

La Principessa del Galles ha accompagnato suo marito William a questo tradizionale appuntamento che celebra il più antico ordine cavalleresco del loro Paese.

Kate Middleton, le critiche sul suo look

Kate era elegantissima con un abito-cappotto, color burro, di Patrick McDowell, abbinato a un cappello a tesa larga, firmato di Jane Taylor. L’outfit è stato oggetto di critiche. Una cosa inusuale, dato che la Principessa è da sempre ammirata per i suoi look. Ma ultimamente sta indossando abiti dello stesso stile, molto formali e bon ton.

Uno stile che è stato definito vintage, superato e soprattutto ripetitivo. Kate sembra omologarsi di più al dress code di Corte, piuttosto che cercare di svecchiarlo. Così dopo gli abiti-cappotto dai colori pastello, in stile anni Ottanta, ossia Lady Diana prima maniera, si teme che possa arrivare a indossare abiti fioriti e ampi chemisier. A difesa di Lady Middleton bisogna dire che si è trovata a partecipare ad eventi istituzionali dove non aveva molto margine di manovra. Forse avrebbe almeno potuto giocare con colori diversi e più moderni.

Kate Middleton, l’incidente col cappello

Al di là delle critiche, il look della Principessa non è stata una scelta fortunata. Infatti, la cerimonia prevedeva un giro in carrozza scoperta, dove era seduta accanto a suo marito. E il cappello a tesa larga e rigida si è rivelato piuttosto pericoloso.

Infatti, Kate ha rischiato di perderlo per strada, tanto che è stata costretta ad afferrarlo al volo con la mano e a tenerselo per buona parte del tragitto, onde evitare che il vento glielo strappasse dalla testa. La stessa scena si è ripetuta anche quando è scesa dalla carrozza.

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Ma il copricapo, anche lui color burro come l’abito, ha creato anche un altro problema. Infatti, i modelli molto larghi e rigidi finisco per coprire parte del viso, perciò è importante controllare i movimenti del collo, proprio per non trovarsi a subire l’effetto ghigliottina, come era accaduto a Melania Trump. Anche Kate ha rischiato.

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Infatti, all’uscita dalla Cappella di San Giorno ha piegato la testa in avanti, per parlare con Sophie di Edimburgo, ed è stata immortalata dai fotografi “senza faccia”, ossia con lo sguardo completamente nascosto dall’enorme cappello.