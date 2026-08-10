30mila euro a settimana e le piscine da sogno, tutto il lusso della vacanza di William e Kate a Mustique

Le vacanze di lusso di Kate Middleton e William: le piscine da sogno, la no fly zone e i cocktail party.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images William e Kate Middleton

Anche i reali vanno in vacanza e nel farlo, ovviamente, scelgono una meta esclusiva. La più lussuosa e unica è senza dubbio Mustique, l’isola blindata amatissima da Kate Middleton e William per trascorrere le loro vacanze insieme a tutta la famiglia.

Dove vanno in vacanza Kate Middleton e William: l’isola Mustique

Da anni Kate Middleton e William passano le loro vacanze a Mustique, un luogo tanto bello quando esclusivo. Si tratta di un’isola delle Piccole Antille posizionata esattamente nel punto in cui si congiungono l’Oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi.

L’isola offre non solo bellezze naturali, ma anche qualcosa che sta molto a cuore ai principi di Galles: la privacy. Mustique infatti non si può raggiungere con voli di linea, ma per arrivarci è necessario un volo privato. Va da sè che sono pochissime le persone che hanno la possibilità di visitare questo luogo da sogno nel Mar dei Caraibi.

Non solo: si tratta anche di un’area no-fly zone, ciò significa che è assolutamente vietato sorvolare l’area sia con droni che con qualsiasi altro mezzo. Per farlo è necessario essere inseriti all’interno di alcune liste esclusive, ma soprattutto essere registrati come ospiti delle ville o dell’albergo che sorge nella zona.

Ciò significa che sull’isola di Mustique, Kate Middleton e William non possono essere fotografati o avvistati. I paparazzi non hanno la possibilità di arrivare in quest’area e scoprire cosa fanno.

Questo non è l’unico dettaglio che rende speciale Mustique. L’isola è grande solamente 5,7 km quadrati, ma è un vero e proprio paradiso terrestre con una natura incontaminata, spiagge bianche e un’acqua cristallina con barriere coralline spettacolari.

La prima a scoprire l’isola di Mustique fu, ormai diversi anni fa, Margaret, prozia di William. Da allora moltissimi membri della famiglia reale hanno scelto di trascorrere le vacanze in questo angolo del mondo, fra loro Kate Middleton e William.

La villa da 30mila euro e i party in shorts

Per il loro soggiorno insieme ai figli George, Charlotte e Louis, Kate Middleton e William solitamente affittano una delle ville che si trova sull’isola. Il costo? Circa 30mila euro a settimana. Ogni struttura mette a disposizione degli ospiti un servizio personalizzato e impeccabile con uno staff fatto di maggiordomi, chef stellati, giardinieri e governanti pronti a soddisfare qualsiasi richiesta. Oltre a numerose camere, ogni villa dispone di vista panoramica e piscine a sfioro.

In questo posto straordinario il mare è bellissimo, non a caso Kate e William spesso si divertono a fare snorkeling o immersioni. Nelle spiagge di Macaroni Beach e Endeavour Bay prendono il sole, muovendosi fra un punto e l’altro con biciclette o piccoli fuoristrada visto che gli altri mezzi di trasporto sono banditi sull’isola.

La famiglia trascorre il tempo fra il mare e i campi da tennis che si trovano sull’isola. Kate d’altronde è molto sportiva e ha trasmesso l’amore per lo sport anche ai figli che spesso sono impegnati in partite amichevoli di cricket o calcio con gli altri residenti.

In passato la coppia di reali è stata avvistata più volte ai celebri parti del The Cotton House, per bere un cocktail e ascoltare musica. Qualche tempo fa Kate era stata vista anche al Basil’s Bar, altro locale dell’isola, vestita in modo casual, con shorts e camicia bianca.