Kate Middleton, il programma per l’estate coi figli. E l’hobby speciale

Kate Middleton ha già definito il programma dell'estate per i suoi figli, George, Charlotte e Louis, che comprende un hobby particolare nel Norfolk

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, come ogni genitore, sta definendo i piani per l’estate dei suoi figli, tra impegni istituzionali e vacanze che comprendono un hobby davvero curioso.

Kate Middleton, quando la rivedremo coi figli

È tempo di vacanze anche per George, Charlotte e Louis, almeno dalla scuola. Ma non proprio dalla Corte. Li abbiamo visti in pubblico con William e Kate Middleton al Trooping the Colour, la parata militare in onore del compleanno istituzionale di Re Carlo, lo scorso 13 giugno.

Per loro gli impegni istituzionali però non sono del tutto terminati. Infatti, dovremmo rivederli ancora una volta, prima che vadano definitivamente in vacanza.

Negli ultimi anni, prima George e poi Charlotte, hanno accompagnato mamma Kate a Wimbledon. Lo scorso anno alla finale hanno incontrato anche il nostro Sinner che ha vinto il torneo. Può essere che a questa edizione si presenti anche Louis. Sarebbe il suo debutto, ma tutto dipenderà se la Principessa lo riterrà abbasta maturo o interessato a presenziare a qualche match che potrebbe rivelarsi ancora troppo lungo per lui.

Kate Middleton, vacanze nel Norfolk

Nel frattempo, sia William che Kate continuano a lavorare. Li abbiamo visti insieme alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera e al Royal Ascot. Dovrebbero ancora avere qualche uscita pubblica in programma.

In questo periodo, potrebbero valutare di trasferirsi nel Norfolk, impegni di Corte permettendo. Qui si trova Anmer Hall, la casa di campagna circondata da un vasto parco, dono di nozze della Regina Elisabetta.

William e Kate amano molto questa villa dove trascorrono praticamente tutti i weekend dell’anno, le vacanze di Natale, quelle di Pasqua e in generale si rifugiano ogni volta che è possibile.

Anmer Hall è in una posizione strategica, vicina sia a Sandringham, la residenza di campagna di Re Carlo, sia alla casa di Carole e Michael Middleton.

Inoltre, essendo immersa nel verde, ma anche vicina al mare, permette a Kate di organizzare coi figli giochi e attività all’aria aperta e gite nella natura.

Kate Middleton, l’hobby speciale di William e dei suoi tre figli

Recentemente William ha svelato la passione dei suoi tre figli. George, Charlotte e Louis adorano le fragole, ma non solo a tavola. Pare infatti che ad Anmer Hall abbiano un orto che coltivano personalmente e tra i vari ortaggi e frutti ci sono anche le fragole.

Anche se, stando a quanto confessato dal Principe del Galles, i tre ragazzi preferiscono mangiarsi i frutti che bagnare le piantine, compito che di solito spetta a lui. Ma anche Kate è convolta.

È emerso che il giardinaggio è effettivamente “un’istituzione locale” nella loro residenza di campagna. La Principessa del Galles ama in particolare visitare il Fakenham Garden Centre, dove acquista “ogni genere di erbe aromatiche e semi per il giardino e l’orto di famiglia “, come riportato dalla rivista.

Oltre al giardinaggio, Kate, William e i loro figli amano gli sport acquatici. Proprietari di una piccola barca da pesca, spesso si avventurano in mare.

Kate Middleton, agosto a Balmoral

Quando finalmente William e Kate si prenderanno una pausa dagli impegni di Corte, è probabile che organizzino un viaggio all’estero con i bambini. Una delle loro mete preferite è Mustique.

Ma quasi certamente verso la fine di agosto raggiungeranno Carlo e Camilla in Scozia, nel Castello di Balmoral dove trascorreranno gli ultimi giorni di vacanza per poi accompagnare George all’inizio di settembre nella nuova scuola, l’Eton College.