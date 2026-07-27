Kate Middleton, il piano di fuga da Balmoral se Harry si presenta alla porta

Kate Middleton e William pronti alla fuga da Balmoral se Harry si presenta: la famiglia si spacca sugli inviti e Carlo vorrebbe i Sussex in Scozia

IPA Kate Middleton

Le vacanze scozzesi dei Windsor hanno un copione collaudato da generazioni: passeggiate tra le Highlands, pesca al salmone sul fiume Dee, la messa domenicale a Crathie Kirk. Quest’anno, però, il programma di Kate Middleton e William prevederebbe una voce in più, e decisamente meno bucolica: un piano di fuga.

Secondo un insider infatti, i principi di Galles si terrebbero pronti a lasciare Balmoral in fretta se tra gli ospiti dovesse materializzarsi Harry. La minaccia, spiega la fonte, è che il duca di Sussex si presenti alla porta: a quel punto la coppia punterebbe dritta verso l’auto.

Kate, perché quest’anno la vacanza è differente

Fino a poche settimane fa l’ipotesi sarebbe sembrata fantareale. Poi è arrivato il 10 luglio, quando Re Carlo e Camilla hanno accolto a Highgrove Harry, Meghan e i piccoli Archie e Lilibet, rivedendo i nipoti dopo quattro anni.

Il disgelo tra il Sovrano e il secondogenito ha riaperto una porta che sembrava murata, e più di una fonte sostiene che Carlo vorrebbe spalancare anche quella del castello scozzese, invitando i Sussex alla riunione di famiglia più privata dell’anno.

Su questo punto, però, la famiglia si spacca. Un insider ha raccontato che William e la principessa Anna preferiscono un’estate esclusiva e riservata, mentre Carlo e Camilla inviterebbero chiunque: da qui il timore dei principi di Galles di ritrovarsi ospiti a sorpresa arrivati dalla California. William non parla con il fratello dal settembre 2022, dai funerali della Regina Elisabetta, e a differenza del padre non mostra alcuna fretta di ricucire.

L’estate che Kate si è guadagnata

Per Kate la posta in gioco è alta anche per un’altra ragione. La principessa arriva a Balmoral al termine del suo anno più intenso dall’annuncio della remissione: il viaggio in Italia, la maratona di Wimbledon con George e Charlotte in tribuna, il ritorno al polo accanto a William.

Le settimane scozzesi sono da sempre il suo rifugio, il periodo in cui la famiglia vive lontano dagli obiettivi tra barbecue, gite all’aria aperta e bagni nei laghi che William ricorda con affetto dall’infanzia. George, che ha appena compiuto 13 anni e si prepara a Eton, Charlotte e Louis contano su quelle giornate quanto i genitori. L’ultima cosa che Kate desidera è trasformare il ritiro di famiglia nel set di una resa dei conti.

Il castello chiude, la famiglia arriva

Intanto da Balmoral arrivano i segnali che la stagione sta per cominciare: lo staff del Re ha diffuso un avviso ai visitatori per evitare delusioni, preludio alla consueta chiusura al pubblico che precede l’arrivo dei reali.

Nelle prossime settimane il castello tornerà a essere una casa privata. Resta da capire quante camere verranno preparate: se Carlo deciderà di forzare la mano e chiamare a raccolta anche i Sussex, il piano di fuga di Kate e William potrebbe passare dalla teoria alla pratica. E le Highlands, per una volta, offrirebbero uno spettacolo più teso di una battuta di caccia.