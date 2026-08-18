Kate Middleton “tradita” dalla piccola Charlotte: non seguirà le orme della mamma

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Getty Images Kate Middleton e Charlotte

La famiglia Windsor è, per tradizione, una famiglia sportiva. Vuoi il tanto tempo libero, vuoi la voglia di liberarsi – giusto il tempo di una partita – della rigida etichetta, tutti, da sempre, giocano a qualcosa. Kate Middleton era una sportiva ancor prima di diventare Principessa e, oggi, trasmette la propria passione ai figli. Loro la seguono, ma non troppo. La piccola Charlotte si è allontanata dalle orme materne prediligendo una nuova attività che sia tutta sua.

Charlotte entra nella squadra di netball

Durante la visita di famiglia ai Commonwealth Games 2026, Kate Middleton, il Principe William e i figli George, Charlotte e Luois hanno assistito con entusiasmo alla semifinale di netball tra Inghilterra e Nuova Zelanda. La loro presenza alla stadio potrebbe essere stata dovuta alla nuova passione della feminuccia di casa. “Mia figlia gioca un sacco a netball” aveva rivelato la mamma lo scorso gennaio.

Il Daily Mail rivela adesso che la Principessina 11enne è entrata a far parte di una squadra che partecipa a competizioni di alto livello in tutto il Paese. “I genitori delle ragazze delle squadre avversarie si chiedono se incontreranno William e Kate. – rivela una fonte alla testata – È un ambiente molto informale e sarebbe curioso vederli in un contesto così alla mano, alle prese con le levatacce e i lunghi viaggi in auto che tutti gli altri devono affrontare”.

Non è dato sapersi se i futuri monarchi del Regno Unito preparino i pranzi a sacco per le trasferte di squadra, ma di certo sostengono la passione per lo sport della loro bambina. Charlotte è attivissima e, nonostante gli impegni scolastici, pratica rugby, atletica leggera, danza classica, tip-tap, calcio e ginnastica.

Niente, però, batte il netball, uno sport pensato appositamente per donne e bambine. Si tratta di una rivistazione del basket femminile, che evita però qualsiasi contatto tra avversarsi e che vieta di correre quando si è in possesso di palla. L’obiettivo è riuscire a far canestro grazie a un affiatato lavoro di squadra, passandosi il pallone ogni pochi secondi. Poco conosciuto in Italia, è tra le discipline più popolari tra le ragazze dei paesi anglosassoni.

Kate Middleton, passione sport

L’agenda sportiva della Principessina Charlotte è a dir poco densa, in questo ha preso dalla mamma. Anche Kate Middleton è una grande appassionata di sport e, nel corso degli anni, si è cimentata nelle discipline più diverse, dimostrando di volta in volta grande prestanza fisica e una volontà di ferro.

Ai tempi dell’università, la Principessa del Galles vinse numerose medaglie con la sua squadra di canottaggio. Nel 2015 ha preso il patentino professionale di immersioni subacquee. Assunti gli impegni reali, ha dovuto interrompere l’attività agonistica ma si è cimentata in sport di ogni tipo: dallo sci al ping pong, dall’hockey alla pallavolo. Il suo preferito, però, resta il tennis. Forse anche perché è quello in cui riesce meglio: le sue performance le valsero persino i complimenti del campione Roger Federer.

Ultimamente, Kate ha sostituito la racchetta da tennis con quella di padel, lasciandosi tentare dalla moda della disciplina che, partendo dalla Spagna, ha ormai appassionato migliaia di amatori in tutto il mondo. Non l’abbiamo vista giocare, ma siamo sicuri che sarà fortissima anche in questo.