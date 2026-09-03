Kate Middleton ha trasmesso a sua figlia Charlotte la passione per lo sport. La Principessina è determinata e competitiva come sua madre

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Charlotte

I tre figli di William e Kate Middleton si stanno preparando a rientrare a scuola. Le vacanze estive all’aria aperta e in totale relax hanno aiutato George, Charlotte e Louis a prepararsi ai doveri dell’autunno con una carica in più. In particolare, la Principessina ha potuto sfogarsi, praticando anche il suo sport preferito che non è così scontato.

Kate Middleton, il ruolo dello sport nell’educazione dei figli

Kate Middleton è una mamma molto attenta e presente per i suoi tre figli, malgrado sia un personaggio pubblico e abbia un ruolo fondamentale nella Monarchia. Lei e William sono stati fin da subito d’accordo di dare ai loro bambini un’infanzia il più normale possibile, con la consapevolezza che il loro destino è fuori dal comune e dunque devono essere preparati per affrontarlo.

Così, da un lato William e Kate proteggono la privacy di George, Charlotte e Louis e dall’altro non li nascondono e li portano a quegli eventi che sono adatti alla loro età o a cui non possono sottrarsi in quanto obblighi monarchici.

Sicuramente, scelgono per loro eventi artistici e sportivi, come Wimbledon o le partite della nazionale. Anche perché lo sport è un elemento fondamentale nella formazione dei loro tre figli.

D’altro canto, William e Kate sono noti per la loro passione sportiva. Amano assistere a match e gare di vario genere, ma anche praticare in prima persona attività fisiche e sono altamente competitivi. Una volta la Principessa del Galles confessò che lei e il marito non riescono a finire una partita di tennis tanto è alta la rivalità tra loro.

Questa passione per lo sport l’hanno trasmessa a George, Charlotte e Louis. Ognuno di loro pratica regolarmente più di un’attività fisica da quando hanno imparato a camminare. E hanno sperimentato già diverse discipline.

Questa attitudine sportiva è molto importante, perché offre loro la possibilità di sfogarsi e di sentirsi liberi. La loro vita infatti è piena di obblighi, molto più di quella degli altri bambini. Anche durante le vacanze estive, sono apparsi accanto ai genitori almeno in due occasioni e in quelle circostanze non possono permettersi di comportarsi come vogliono. Ogni loro movimento, parola, espressione del volto viene analizzato dai media di tutto il mondo e questo comporta un certo stress.

Kate Middleton, la passione non scontata di Charlotte

Charlotte, che da sempre ha mostrato di avere un carattere forte e determinato come mamma Kate, è una grande sportiva e si impegna forse più dei fratelli in quello che fa.

Recentemente si è scoperto che il suo sport preferito per ora è il basket che ovviamente pratica. Charlotte gioca in una squadra di netball extrascolastica che compete ad alto livello in tutta l’Inghilterra. Anche la Principessa del Galles ha giocato in una squadra di netball under 11 presso la St Andrew’s School nel 1992.

Uno sport non scontato che però può avere un’importante influenza sulla formazione della Principessina. Infatti, è un gioco di squadra, bisogna tener conto delle mosso dei propri compagni e prendere decisioni strategiche velocemente. Dunque, una disciplina che potrà aiutare Charlotte a relazionarsi con gli altri, anche quando è messa sotto pressione. Oltre ovviamente a fornire un esercizio fisico, fondamentale per una crescita sana.