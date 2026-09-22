"La situazione è esplosiva e imbarazzante", Kate Middleton e William soggiornano in segreto in Scozia ma è mistero sull'incontro con Re Carlo

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Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William avrebbero soggiornato in Scozia per qualche giorno dopo la visita sull’isola di Bute. Il Principe del Galles avrebbe incontrato segretamente suo padre, Re Carlo, per discutere della “situazione esplosiva” che si è creata dopo la pubblicazione del libro di Charles Spencer, Canto del cigno. Diana, mia sorella.

Kate Middleton e William, soggiorno segreto in Scozia

Come è noto, Kate Middleton e William si sono recati sull’isola di Bute, giovedì 17 settembre. Si trattava di una visita ufficiale che hanno fatto in quanto Duca e Duchessa di Rothesay per sostenere le comunità locali.

Kate è apparsa rilassata e tranquilla, molto concentrata sul suo impegno istituzionale e attenta ad ascoltare le persone del posto, tanto che suo marito è stato costretto a richiamarla perché si era attardata troppo a chiacchiera.

Ma al di là della apparente serenità, il Principe e la Principessa del Galles sono seriamente preoccupati per quanto sta accadendo dopo la pubblicazione del libro su Diana del Conte Spencer, zio di William.

La strategia del Palazzo che ha spinto Carlo a rispondere pubblicamente alle accuse contenute nel testo non è servita, anzi ha peggiorato le cose, tanto da scatenare una polemica mai vista in precedenza. Persino Harry e Meghan, che questa volta non hanno avuto alcun ruolo, sono stati presi di mira.

La situazione, dunque, è abbastanza grave e per questo William e Kate, rivelano i ben informanti, si sono fermati una notte in più in Scozia, sebbene non avessero impegni in agenda.

Un soggiorno sospetto se si considera che Re Carlo si trovava nella sua residenza scozzese, a Balmoral. Stando a fonti vicine ai Principi del Galles, Kate sarebbe tornata a casa, a Forest Lodge a Windsor, sabato mattina con un volo della British Airways da Aberdeen. Mentre William avrebbe raggiunto il padre nel castello scozzese.

Kate Middleton, mistero sulla riunione d’urgenza

Né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno voluto confermare l’incontro tra il Principe e il Re. Ma si ritiene con grande probabilità che ci sia stato, anche perché negli ultimi anni Carlo e William sono soliti vedersi a fine settembre a Balmoral da soli.

Il Sovrano e il suo erede, in questa riunione a porte chiuse, fanno il punto della situazione, definisco le strategie per l’anno successivo e affrontano i problemi del momento.

Dunque, è quasi certo che si siano visti segretamente, considerando “la situazione esplosiva”, come è stata definita.

Già il ritorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna ha inciso sugli equilibri di Corte. Ma nessuno si aspettava che il Monarca potesse subire un attacco così violento dall’ex cognato, Charles Spencer.

Il suo libro, Canto del cigno. Diana, mia sorella, sta trascinando Carlo in una delle polemiche più violente degli ultimi tempi. Il testo del Conte Spencer, da caso letterario sta diventando una questione politica, poiché sembra voler minare l’istituzione della Monarchia.

A farne le spese non è soltanto Re Carlo, ma anche William e persino Harry che ha sempre preso le difese di sua madre Diana contro i meccanismi del Palazzo. Ebbene Charles Spencer non risparmia nemmeno i suoi nipoti.

La crudeltà con cui li attacca, sembra quasi una strategia per vendere più copie e qualche media britannico lo definisce “un tentativo disperato“, da parte del fratello di Diana di fare soldi dal libro e cita le dichiarazioni dello stesso Conte: “Non mi piace rivelare quello che ho detto a William e Harry, ma loro non saranno affatto sorpresi di leggere ciò che ho scritto”. Non gli piace, eppure lo ha fatto.

E c’è chi arriva a sospettare che il furto di alcuni volumi del suo libro, avvenuto prima della pubblicazione, sia tutta una strategia di marketing.

È chiaro che, se l’incontro è avvenuto, Carlo e William avranno concordato come reagire alle accuse del Conte ed è probabile che il Principe del Galles prema per la strategia del silenzio come miglior arma di difesa.