Ballando, il bacio tra Vittoria Schisano e Marco ruba la scena a Raimondo Todaro e Elisa Isoardi

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ci ha sorpreso sin dai primi istanti: Milly Carlucci è tornata in scena con la sfida di ballo più entusiasmante di tutti i tempi e, al di là delle esibizioni strepitose dei concorrenti in gara, il pubblico ha vissuto grandi emozioni per le dinamiche che si stanno presentando all’interno delle coppie.

Sin dall’esordio di questa edizione, gli occhi dei telespettatori sono puntati su Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. I due hanno mostrato un bellissimo feeling già durante le prime settimane di allenamenti, quando la trasmissione non aveva ancora iniziato ad andare in onda. E il legame che li unisce si è intensificato nel corso della puntata d’esordio, tanto da aver fatto sognare i fan che hanno iniziato a sperare in una storia d’amore nascente. Tuttavia, l’idillio si è interrotto a causa del problema di salute che ha colpito Raimondo, e che lo ha costretto ad allontanarsi dallo show.

La scorsa settimana il ballerino è tornato in pista, ed è stato come se la loro intesa non avesse subito alcun intoppo. Per questo, il pubblico attendeva con ansia la loro nuova esibizione: tutti erano consci del fatto che Raimondo ed Elisa ci avrebbero regalato la più grande emozione della serata. Ma sul palco è accaduto qualcosa che ha sottratto attenzione alla coppia. Stiamo parlando della performance di Vittoria Schisano con il maestro di danza Marco De Angelis, che hanno saputo sorprenderci davvero.

Già nelle scorse puntate l’attrice aveva manifestato i suoi timori nel non sentirsi perfettamente a suo agio con Marco, per via del suo vissuto che non è ancora riuscita a lasciarsi completamente alle spalle. Nel corso della serata, però, la Schisano si è finalmente sciolta: dopo un sensuale paso doble che ha scatenato l’applauso dei presenti, Vittoria e il suo ballerino si sono concessi un tenero bacio. Labbra sfiorate che hanno saputo emozionare tutti, ancor di più per le parole che poco prima l’attrice aveva pronunciato.

L’appuntamento con lo show di Milly Carlucci si è fatto ancora più intenso con l’arrivo in studio di Sinisa Mihajlovic e di sua moglie Arianna Rapaccioni, ballerini per una notte. La loro solida relazione d’amore ha conquistato tantissimi fan, e nello scatenarsi in pista a Ballando con le Stelle hanno mostrato ancora una volta la grandissima intesa che li unisce da tanti anni.