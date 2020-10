Ballando, torna Raimondo Todaro: l’annuncio di Milly Carlucci e la felicità di Elisa Isoardi

editato in: da

Sabato sera Raimondo Todaro tornerà per la nuova puntata di Ballando con le Stelle: ad annunciarlo è stata la conduttrice dello show, Milly Carlucci, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in compagnia del maestro di ballo.

Il breve filmato è stato accompagnato dalla didascalia: “Cari amici, il nostro Raimondo Todaro è tornato con lo spirito giusto! Ci vediamo sabato alle ore 20.35 su Rai 1”.

“La pecorella smarrita è tornata! E menomale che non ti hanno fatto la festa”, ha detto scherzando la conduttrice. E poi ha chiesto al ballerino: “Come ti senti?”. Todaro con grande entusiasmo ha risposto: “Una roccia, una favola, sto benissimo”. E lei, sorridendo ancora, ha commentato dicendo: “Questo è lo spirito giusto!“.

Anche Elisa Isoardi ha mostrato tutta la sua felicità nel rivedere il suo partner di ballo: nelle storie di Instagram l’ex conduttrice della Prova del Cuoco è apparsa insieme al suo maestro. Sorridente e raggiante la Isoardi si è sciolta tra i baci (sulle guance) e gli abbracci di Todaro: “Guardate chi è venuto a trovarmi? Mamma mia che meraviglia! E adesso pensiamo a qualcosa per voi per sabato”. E poi ha confessato: “Adesso sto molto bene, guardatemi, ho ripreso il sorriso. Con calma, pazienza, dolcezza… Me lo curo io questo!“.

Solo qualche giorno fa le previsioni per il ballerino non erano rosee: l’intervento all’appendice, che doveva essere di routine, si è rivelato più complicato del previsto perché sono insorte che hanno tenuto Todaro sotto i ferri per circa 3 ore.

Lunedì fortunatamente è stato dimesso, rivelando ai suoi fan di sentirsi carico, pronto per ricominciare le prove insieme alla sua compagna d’avventura Elisa Isoardi. “Fosse per me inizierei oggi stesso” ha detto nelle storie di Instagram, confermando il suo pensiero anche in diretta ai microfoni di Oggi è un altro giorno, in collegamento con Serena Bortone.

“Milly Carlucci sta sempre molto attenta – aveva aggiunto – quindi lo scopriremo giorno dopo giorno, vogliono che sia tutto tranquillo”. Ovviamente non sono ancora chiare le modalità di svolgimento della performance di sabato sera: bisognerà capire se Elisa dovrà ballare nuovamente in solitaria o se saranno messi in atto degli escamotage per far esibire anche Raimondo.

Quel che è certo è che la coppia più amata di Ballando con le Stelle tornerà a breve in pista, per la gioia di tutti i telespettatori, regalando sicuramente tantissime emozioni.