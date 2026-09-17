Kate Middleton, il primo viaggio sull’isola di Bute e conquista tutti col tartan

La prima volta di William e Kate Middleton sull'isola di Bute è un successo. La Principessa del Galles sfoggia il cappotto-tartan che piace a tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William sono tornati nuovamente in pubblico per un altro impegno congiunto. L’occasione è di quelle speciali, perché si tratta della loro prima volta sull’isola di Bute. La Principessa del Galles, nota lì come Duchessa Rothesay, ha conquistato tutti con un look informale dove il tartan è stato protagonista.

Kate Middleton, la prima volta sull’isola di Bute

Dunque, per la prima volta William e Kate Middleton hanno visitato l’isola scozzese di Bute. Il breve tour è particolarmente significativo, non solo perché non erano mai stati lì prima, ma anche perché sono Duchi di quelle terre. In Scozia infatti sono noti come Duca e Duchessa di Rothesay, titolo ereditato automaticamente, in quanto legato all’erede al trono inglese e scozzese.

La coppia è arrivata in traghetto sull’isola. William e Kate sono sbarcati nella loro omonima Rothesay, dando il via al tour della costa occidentale presso il Bute Shinty Club, dove hanno appreso come la struttura sportiva rappresenti un importante centro di aggregazione sociale per i residenti. Questa visita si inserisce nel progetto di sostegno delle comunità delle isole scozzesi e avviene dopo quelle di Iona e Mull dello scorso anno.

William e Kate Middleton nella tempesta

William e Kate sono apparsi di ottimo umore quando sono arrivati al Bute Shinty Club, dedicato a uno degli sport scozzesi più antichi che viene praticato da generazioni.

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La loro prima visita sull’isola è stata caratterizzata da un clima decisamente autunnale, temperature basse e cielo coperto. Ma il brutto tempo meteorologico non è certo paragonabile alla tempesta che sta attraversando Re Carlo e non per colpa di Harry e Meghan Markle.

Il problema questa volta proviene dall’ex cognato, il Conte Charles Spencer, che ha scritto un libro su sua sorella Diana, di cui sono state rubate alcune copie prima della pubblicazione, e in cui il ritratto di Carlo è pessimo.

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William e Kate hanno quindi preferito affrontare il mare grosso per raggiungere l’isola di Bute, piuttosto che affrontare le invettive del Conte Spencer contro il Re.

Kate Middleton, lo spolverino-tartan è una meraviglia

La coppia non ha mostrato alcun turbamento e ha seguito il programma della visita, interessandosi con passione e a tutto ciò che le è stato illustrato.

Sia William che Kate hanno optato per look casual e anti-pioggia. La Principessa ha indossato un dolcevita di lana a coste verde scuro e lo ha abbinato a dei pantaloni skinny marroni e a degli stivaletti scamosciati con suola di gomma. Ma il punto forte del suo outfit è lo spolverino lungo a doppiopetto con fodera in tartan per celebrare la terra scozzese dove si trova ospite. Non è mancato il suo iconico cappello in lana cotta che ha indossato sul lungomare.

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William, che non ha mai voluto indossare il kilt in pubblico, ha sfoggiato un giaccone verde e dei pantaloni sportivi.

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Il Principe e sua moglie hanno svolto diverse attività durante la visita. Kate non ha perso l’occasione di cimentarsi con l’antico sport locale, brandendo il caman, un bastone lungo circa un metro con cui viene gestita la palla.