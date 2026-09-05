Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton indossa la sua prima tiara e l’abito di gala dopo il ritorno dalle vacanze. Il Palazzo ha infatti annunciato che il Sultano Haitham bin Tarik dell’Oman effettuerà una visita di Stato nel Regno Unito dal 20 al 22 ottobre.

Kate Middleton, la prima visita di Stato

Kate Middleton si sta preparando al rientro al lavoro. La Principessa di Galles tornerà sicuramente in pubblico dopo l’inizio della scuola. Abitualmente, infatti, lei e William si concentrano sui figli per prepararli alla ripresa dell’anno scolastico e stare loro vicino. Tra l’altro George inizierà gli studi secondari all’Eton College e molti sono i cambiamenti che dovrà affrontare.

Poi toccherà anche a Kate riprendere in mano la sua agenda. Nel frattempo, il Palazzo ha già comunicato alcuni degli impegni principali della Famiglia Reale. La Principessa a novembre accompagnerà William a Mumbai. Ma prima, a ottobre, accoglierà a Londra il Sultano dell’Oman.

Sebbene Haitham bin Tarik sarà ospite di Re Carlo e della Regina Camilla, William e Kate avranno un ruolo fondamentale nei tre giorni in cui soggiornerà in Gran Bretagna.

Come è accaduto durante le recenti visite di Stato, il Principe e la Principessa di Galles accolgono il loro ospite al suo arrivo e poi lo scorteranno al Castello di Windsor dove ad attenderlo ci saranno i Sovrani. Dopo la cerimonia di benvenuto, il protocollo prevede un giro in carrozza fino all’interno del castello.

Qui, secondo il cerimoniale, vengono esposti oggetti della collezione reale che hanno un particolare legame col Paese dell’ospite, c’è il tradizionale scambio di doni e a seconda del momento della giornata, viene offerto il pranzo o il tè.

Durante le visite di Stato è sempre previsto una cena di gala. Ultimamente sono sempre state organizzate a Windsor perché Buckingham Palace era inagibile a causa dei lavori di ristrutturazione.

Kate Middleton, quando indosserà la tiara

Ovviamente William e Kate parteciperanno alla cena di Stato per il Sultano dell’Oman. Questa sarà la prima occasione, dopo l’estate, di rivedere la Principessa indossare la tiara.

Il diadema è infatti un gioiello importante e dall’alto valore simbolico che viene portato solo in determinate circostanze, come appunto un banchetto di Stato. Kate sceglie quasi sempre la Lover’s Knot Tiara, la preferita anche da Lady Diana.

Ma molto dipenderà dall’abito con cui si presenterà alla cena. Si tratterà ovviamente di un vestito lungo, il colore può variare dal rosso all’oro passando per il blu. Di solito evita il bianco, riservato alla Regina, e il nero che va indossato solo in periodi di lutto.

Kate potrebbe scegliere una creazione di Jenny Packham o di Alexander McQueen ma non è così scontato. Potrebbe infatti rivolgersi a un brand omanita per omaggiare il Paese del suo ospite.

Kate Middleton, la visita storica

La visita di ottobre ha un significato storico importante. Sarà infatti la prima visita di Stato nel Regno Unito da parte di un Sultano dell’Oman in oltre quarant’anni. L’ultima ebbe luogo nel marzo del 1982, quando la Regina Elisabetta ospitò il Sultano Qaboos bin Said.

Questo incontro ad alto livello diplomatico sarà inoltre molto importante per William che avrà modo di consolidare la sua posizione in previsione di salire in futuro sul trono.

Dopo la visita del sultano dell’Oman, rivedremo Kate almeno un’altra volta indossare la tiara prima della fine dell’anno, in occasione del ricevimento del corpo diplomatico a dicembre. Anche se il Palazzo non ha ancora confermato la sua presenza.