Kate Middleton e William, il primo incontro pubblico con Harry e Meghan Markle

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

William e Kate Middleton potrebbero incontrare pubblicamente, dopo due anni, Harry e Meghan Markle tra un paio di giorni, in occasione del 29esimo anniversario della morte di Lady Diana che cade il prossimo 31 agosto.

Kate Middleton, l’incontro pubblico tra William e Harry dopo due anni

Kate Middleton e William hanno da poco lasciato il Castello di Balmoral dove hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza assieme a Re Carlo e a Camilla. I Principi del Galles sono rientrati nella loro casa di Forest Lodge, a Windsor, dove si preparano a riprendere gli impegni ufficiali e all’inizio della scuola dei loro tre figli. Tra l’altro George inizierà a settembre gli studi secondari all’Eton College.

Quest’estate William e Kate hanno fatto qualche comparsa pubblica e recentemente hanno inviato il loro messaggio di sostegno al Nepal e al Tibet dopo il tremendo alluvione che li ha colpiti.

Ovviamente non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sul ritorno di Harry e Meghan coi due figli, Archie e Lilibet, in Gran Bretagna. Ma presto potrebbero scontrarsi con questa “spiacevole” novità. William non parla col fratello da due anni ed è sempre stato contrario a una eventuale riconciliazione. Ha perfino sconsigliato a suo padre di incontrare Harry, evidentemente senza ottenere ascolto, dato che Re Carlo ha ospitato il figlio minore e la sua famiglia per un tè lo scorso luglio.

Dunque, il ritorno di Harry e Meghan non sarà stato accolto bene dal Principe del Galles, ma nemmeno dalla sua consorte. Come è noto, Kate non è mai andata d’accordo con sua cognata, per quanto abbia mantenuto un atteggiamento composto in pubblico, anche nei momenti di alta tensione, per salvare le apparenze.

In pratica, William e Kate non si fidano più dei Sussex. Ma ancora una volta saranno chiamati a dare prova di classe e dignità, perché l’incontro con loro è inevitabile e potrebbe arrivare molto presto. Almeno per i due fratelli, ossia il prossimo 31 agosto, in occasione dell’anniversario della morte della loro madre, Lady Diana.

I due, già in rotta di collisione, avevano partecipato assieme all’inaugurazione della statua della Principessa a Kensington Palace nel 2021. Allora non si rivolsero quasi la parola e rimasero il più possibile distanti. Sebbene dei timidi sorrisi comparvero sui loro volti, la tensione era alta, Harry era già andato a vivere in California e aveva rilasciato con Meghan la famosa intervista a Oprah durante la quale mosse accuse pesanti contro il padre e il fratello. Adesso le cose sono peggiorate e per questo vederli insieme in memoria della madre sarebbe stupefacente ma non improbabile.

Kate Middleton, cosa potrebbe andare storto con Harry

Anche se l’esperto in questioni reali, Robert Jobson, ritiene che sia più plausibile che il memorabile incontro pubblico tra William e Harry potrebbe essere addirittura posticipato di un anno, ossia quando verrà organizzata la commemorazione per il 30esimo anniversario della scomparsa di Diana, nel 2027.

Jobson ritiene che quella sarà l’occasione giusta per i due fratelli di riconciliarsi. Entrambi erano molto legati alla madre e hanno sofferto moltissimo per la sua morte che li ha segnati nel profondo per sempre. Una ferita che non si è rimarginata per nessuno dei due.

Sia William che Harry vogliono essere i custodi della memoria di Diana. Il primo ha senz’altro un peso più istituzionale, mentre il secondo ha sempre rivendicato per sé la parte affettiva, portando avanti l’impegno sociale e le opere benefiche della Principessa.