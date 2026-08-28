Kate Middleton e William rilasciano la loro prima dichiarazione pubblica dal ritorno di Harry e Meghan: un messaggio di solidarietà per Tibet e Nepal

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno rilasciato la loro prima dichiarazione pubblica dopo il periodo di vacanza e l’hanno condivisa sui loro profili social. Ma la loro attenzione non è rivolta al ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan Markle, bensì a un fatto molto grave che sta preoccupando il mondo intero.

Kate Middleton, il patto con Harry e Meghan

Kate Middleton e William stanno terminando le loro vacanze estive in attesa di riprendere il lavoro, non prima però di aver accompagnato i figli al loro primo giorno di scuola. Tra l’altro, per George si tratterà di un momento molto importante, dato che a settembre entrerà all’Eton College, lasciando casa, genitori e fratelli.

Sebbene la Principessa e il Principe del Galles abbiano trascorso piacevoli giornate in relax, in parte anche a Balmoral, nella residenza scozzese di Re Carlo, come da tradizione, il loro agosto è stato funestato dalla notizia del ritorno di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna.

Alcuni segnali del trasferimento dei Sussex nel Regno Unito si erano avuti nei mesi scorsi. L’insistenza di Harry per un incontro con suo padre Carlo che, evidentemente, doveva dargli il permesso definitivo, il fatto che dichiarasse la casa di Montecito come una sistemazione momentanea, il fallimento dei progetti di lavoro suoi e della moglie, le tensioni con Trump che non gradiva la sua presenza negli Stati Uniti e soprattutto il costante bisogno di soldi.

Poi il viaggio a luglio coi figli Archie e Lilibet in Gran Bretagna è stata la prova tangibile che Harry voleva rientrare in patria con la famiglia. Sicuramente ha stupito il fatto che Meghan non si sia opposta e lo abbia seguito. Ma forse per lei non c’erano grandi possibilità in California e un divorzio sarebbe stata la fine della sua celebrità, costruita sul matrimonio regale.

La sua azienda, As Ever, la può gestire da lontano e invece di pubblicare sui sociale le foto del suo giardino californiano, farà concorrenza a Re Carlo col miele britannico.

Dunque, tutto sistemato. Anche perché i patti col Palazzo sono chiari: Harry e Meghan si impegnano a stare lontani da Corte. Sebbene ci si aspetti di vederli comparire di tanto in tanto alle tradizionali riunioni di famiglia a Palazzo, come il pranzo pre-natalizio e magari al concerto di Natale che Kate organizza nell’Abbazia di Westminster.

Kate Middleton e William, prima dichiarazione pubblica a sostegno di Nepal e Tibet

Mentre Harry, Meghan, bambini e cani sono arrivati in Gran Bretagna, William e Kate hanno interrotto le loro vacanze per fare la prima dichiarazione pubblica.

Ovviamente, però, non riguarda i Sussex. I Principi del Galles hanno voluto esprimere la loro solidarietà al Nepal e al Tibet e il loro cordoglio per le vittime dell’alluvione. “Il nostro pensiero va a tutte le persone coinvolte in questa terribile tragedia”, hanno dichiarato William e Kate.

Il messaggio prosegue così: “L’entità della devastazione lungo il confine tra Nepal e Cina è scioccante. Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo terribile disastro. Il nostro pensiero va soprattutto alle famiglie che stanno affrontando un’attesa insopportabile di notizie e alle comunità che si trovano a fronteggiare una perdita così immensa. Siamo profondamente grati a tutti coloro che lavorano in condizioni così pericolose per soccorrere le persone e fornire supporto a coloro che sono stati colpiti”.

Il messaggio è firmato con le lettere W e C, quindi è personale di William e Catherine (Kate).