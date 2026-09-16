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IPA Stefano De Martino

Mamma e figlia, una accanto all’altra, con la voglia di giocarsela fino in fondo: così Francesca e Gaia si presentano ad Affari Tuoi e conquistano in pochi minuti la simpatia di Stefano De Martino e del pubblico da casa. Gaia ha 19 anni e studia Giurisprudenza a Milano, mentre la mamma difende i colori del Friuli Venezia Giulia con il pacco numero 18.

Francesca arriva da Tavagnacco, in provincia di Udine, lavora come consulente commerciale e nel tempo libero fa sport. Il suo carattere si capisce subito: sa trattare e non molla facilmente. Sono qualità preziose, perché la sua serata si trasforma presto in un vero braccio di ferro. Di certo, possiamo dire che non è stata troppo fortunata nelle scelte.

Affari Tuoi, la partita di Francesca e Gaia tra pacchi speciali e grandi cifre

Il primo tiro fa sorridere, perché nel pacco 14 si nascondono appena 100 euro. Con il 17, invece, se ne vanno 15000 euro. Tocca poi al pacco ballerina, che porta in studio Martina Miliddi e regala qualche minuto di leggerezza. Il sorriso si spegne subito: il tiro successivo brucia i 75000 euro. I 5 euro che seguono aiutano a rialzare la testa, mentre il pacco nero rivela 50000 euro.

Arriva la prima chiamata del Dottore, che mette sul piatto un’offerta da 35000 euro. Tanti avrebbero accettato senza pensarci, ma madre e figlia no. Si riparte con il numero 1 dell’Abruzzo e scatta il TG Herbert di Herbert Ballerina, poi il 13 della Calabria svela il cane Tommasino. La Sicilia porta via 30000 euro e dalla regia arriva la proposta di cambio. Niente da fare: il 18 resta al suo posto.

Il colpo più duro della prima parte arriva con la Basilicata, che nascondeva 200000 euro. Per fortuna il 5 del Piemonte, con i suoi 75 euro, e il pacco con lo zero rimettono un po’ in ordine il tabellone. Con lo zero, come ogni sera, si balla.

Le offerte del Dottore mettono alla prova De Martino

Da qui in poi il banchiere comincia a giocare sui nervi. La nuova proposta vale di nuovo 35000 euro, identica alla precedente. Dal 2 della Sardegna escono 50000 euro e torna l’idea del cambio, ma Francesca scuote la testa e va avanti. Il 16 della Valle d’Aosta, con 200 euro, sembra darle ragione. Il Dottore, però, non si smuove: per la terza volta offre 35000 euro, e per la terza volta si sente rispondere di no.

Poi cala il gelo in studio, perché si aprono i 300000 euro. Il Dottore fiuta il momento e ripropone il cambio, ma mamma e figlia restano fedeli al loro pacco. Quando anche i 100000 euro abbandonano il gioco, lo scenario cambia davvero. “Si ribaltano gli equilibri”, osserva Stefano De Martino, ormai stanco dei dispetti del Dottore. La nuova offerta lo conferma: appena 4000 euro, un crollo netto rispetto alle cifre di pochi minuti prima.

Francesca e Gaia non si lasciano intimorire e rifiutano anche stavolta. Il tiro successivo manda via 1 euro, una piccola boccata d’ossigeno per due concorrenti che ci credono ancora. Hanno la grinta di chi è abituato a lottare fino al fischio finale. Alla fine, scelgono di accettare il cambio proposto dal Dottore e torna a casa con 20000 euro. Tutto è bene quel che finisce bene.