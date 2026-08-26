Busy Philipps, la diagnosi di tumore al cervello ricevuta il giorno dopo la morte di James Van Der Beek

IPA Busy Philipps

Busy Philipps ha raccontato per la prima volta di aver affrontato un raro tumore al cervello e gli interventi per rimuoverlo. Una vicenda che ha vissuto in un periodo già segnato dal dolore: la diagnosi è arrivata il giorno dopo la morte dell’ex collega James Van Der Beek.

Busy Philipps, la diagnosi di tumore raro al cervello

Quando si è sottoposta all’esame, Busy Philipps non stava affatto cercando una conferma a un sospetto: non aveva disturbi, né segnali che potessero indirizzarla verso una diagnosi del genere. A convincerla a fare quel controllo, uno screening total body di cui aveva sentito parlare, è stato piuttosto l’istinto: il primo medico consultato non l’aveva ritenuto necessario, considerata la sua età e il fatto che stesse bene.

Eppure, quella decisione mossa apparentemente dalla “curiosità” l’ha salvata, poiché l’esame ha rivelato la presenza di una massa nel cervello, e soltanto i controlli successivi hanno dato un nome, ovvero oligodendroglioma, un tumore molto raro, con crescita lenta. Individuarlo presto è stato decisivo, perché se avesse atteso la manifestazione di eventuali sintomi o disturbi, la situazione sarebbe stata più complicata da gestire, e così la Philipps si è sottoposta a un primo intervento chirurgico, durato diverse ore, in cui ha rimosso la massa.

Dopo la prima operazione, andata a buon fine, ha dovuto affrontare una complicazione dovuta a un’infezione; il secondo intervento ha messo a dura prova il suo morale, ma, nonostante lo sconforto di quel momento, ha reagito con tenacia, forte della vicinanza dell’ex marito, Marc Silverstein, e delle figlie, Birdie e Cricket. Al momento non deve sottoporsi a ulteriori cure oncologiche come chemio o radioterapia. Resta però il controllo periodico, con esami programmati per tenere sotto controllo l’eventuale ritorno della malattia.

Chi è Busy Philipps e il commovente legame con James Van Der Beek

Nata in Illinois ma cresciuta in Arizona, si è avvicinata sin da giovanissima alla recitazione; la sua prima grande occasione è arrivata a fine anni Novanta con la serie cult Freaks and Geeks. Da lì è iniziata una lunga carriera che l’ha vista protagonista di titoli molto amati, da Dawson’s Creek fino a Cougar Town, e, più di recente, a un talk show tutto suo.

In Dawson’s Creek recitava al fianco di James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson, scomparso a febbraio del 2026 dopo aver lottato contro un cancro al colon. Una triste coincidenza ha legato ancora una volta James a Busy: la sua morte è avvenuta proprio il giorno precedente a quello incui la Philipps avrebbe dovuto sottoporsi all’esame. Comprensibilmente, in un primo momento, sconvolta dal dolore per la perdita dell’amico, l’attrice aveva pensato di rimandare tutto.

A convincerla a non farlo fu il suo ex marito, il regista Marc Silverstein, con cui ha mantenuto un rapporto di grande affetto. Fu proprio lui a ricordarle la battaglia di Van Der Beek, che tanto si è speso per la prevenzione: presentarsi a quel controllo sarebbe stato il modo migliore per onorare la memoria del collega.