Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano il secondo figlio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un altro bebé. L’annuncio sui social emoziona: "Una bellissima sorpresa che ci ha riempito il cuore d’amore"

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IPA Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Cicogna in volo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia formata dalla soubrette e l’ex nuotatore è in attesa del secondo figlio insieme. L’annuncio è arrivato sui social, con alcune foto del pancione che cresce. Con i due, compaiono nelle immagini anche l’altra figlia Mia e Sofia, la primogenita che Giorgia ha avuto da una precedente relazione.

Giorgia Palmas incinta di nuovo di Filippo Magnini

“La vita è davvero sorprendente”. Comincia così il messaggio con cui Giorgia Palmas e Filippo Magnini – 44 anni entrambi – hanno annunciato l’arrivo del nuovo bebè. Di cui, per inciso, al momento non si conosce ancora il sesso.

“Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità”, hanno scritto. Parole che lasciano intuire quanto questo periodo sia stato intenso e speciale per entrambi.

Poi il pensiero si sposta direttamente sul bebè che sta per arrivare: “Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello”. Fino alla dedica finale, tenerissima: “Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore”.

Il piccolo, o piccola, sarà il secondogenito della coppia dopo Mia, nata nel 2020, e il terzo per Giorgia Palmas, che nel 2008 ha avuto Sofia dall’ex compagno Davide Bombardini. Una nuova pagina familiare che arriva in un momento decisamente carico di felicità.

L’annuncio della nuova gravidanza è stato accolto con gioia sul web: tanti i like e i commenti arrivati alla Palmas e Magnini. Tra i tanti quelli di Giulia Salemi, Elena Barolo e Lorella Cuccarini, che si sono detti felici per la coppia.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è iniziata nel 2018. Entrambi erano reduci da importanti delusioni sentimentali: lei aveva archiviato il lungo rapporto con Vittorio Brumotti, lui aveva lasciato alle spalle il chiacchierato legame con la collega Federica Pellegrini.

Giorgia e Re Magno si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e dopo un lungo corteggiamento da parte del campione di nuoto (a suon di tiramisù!) la liaison ha spiccato il volo.

Una relazione vissuta fin dall’inizio con grande complicità, che li ha portati a costruire una famiglia insieme. Nel settembre 2020 è nata Mia, la loro prima figlia, arrivata ad allargare un nucleo di cui faceva già parte Sofia, la primogenita di Giorgia, nata dalla precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Magnini ha sempre mostrato di avere con lei un rapporto molto affettuoso, contribuendo a creare un equilibrio familiare solido. Nel maggio 2021 Giorgia e Filippo hanno coronato il loro amore con il matrimonio civile a Milano. Una cerimonia intima celebrata dopo il rinvio imposto dalla pandemia.

L’anno successivo è arrivato anche il matrimonio religioso, festeggiato sul lago di Como insieme alle persone più care. Sui social la coppia ha spesso condiviso frammenti della propria quotidianità, tra vacanze, lavoro e momenti in famiglia. Ora, a distanza di anni dal loro primo incontro, Giorgia e Filippo si preparano a vivere una nuova emozione: l’arrivo del secondo figlio insieme.