Antonella Elia, le prime parole dopo l’intervento: “Era un tumore borderline”

Dopo il ricovero al Gemelli, Antonella Elia racconta sui social come sta e svela cosa è emerso dall’intervento

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IPA Antonella Elia, come sta dopo l'intervento

Sono state ore di apprensione per Antonella Elia, che negli ultimi giorni aveva raccontato di essere stata ricoverata al Gemelli di Roma dopo aver scoperto una formazione sospetta vicino all’ovaio.

La showgirl è stata operata e, subito dopo l’intervento, ha voluto aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione. Attraverso un video social dal letto dell’ospedale, ha raccontato come è andata l’operazione e ha rivelato che cosa è emerso dagli accertamenti.

Un messaggio nel quale non ha nascosto di essere ancora provata, ma in cui ha voluto soprattutto tranquillizzare le persone che in queste ore le hanno fatto sentire la propria vicinanza.

Antonella Elia, come sta dopo l’intervento

“Comunicato ufficiale: tutto a posto” è così che Antonella Elia ha deciso di tornare sui social per aggiornare chi la segue della sua condizione di salute. Dal letto del Policlinico Gemelli e ancora un po’ intontita per via dell’anestesia, la showgirl ha spiegato che si trattava di un tumore borderline e ha raccontato che cosa è stato necessario rimuovere durante l’operazione.

“Era un tumore borderline per cui ho tolto tube e ovaie ma l’utero c’è ancora”, ha detto nel filmato, facendo il punto sulla situazione. Elia è apparsa ancora provata: un po’ di mal di gola e di dolore alla pancia, che però non le hanno impedito di interagire con il suo consueto sorriso e tanta ironia.

“Anestesia tosta, ma soddisfacente. Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci si aspettasse”, ha aggiunto, cercando di rassicurare chi si era allarmato dopo aver saputo del ricovero.

E tra una preoccupazione per i capelli e il modo di articolare le parole, non è mancata la gratitudine per chi ha voluto starle vicino in questo momento: “Grazie di tutto il vostro affetto. Mi avete rivestito di così tanto amore che sono guarita”.

Antonella Elia, il ricovero e le parole di Pietro Delle Piane

Prima dell’intervento, Antonella Elia aveva già raccontato sui social di essere ricoverata al Policlinico Gemelli e di doversi operare per una formazione all’ovaio. Nel suo primo messaggio aveva spiegato di aver rimandato per un periodo alcuni controlli, compresi quelli legati ai marcatori tumorali, e di aver deciso di parlare pubblicamente della propria esperienza anche per sensibilizzare chi la segue.

La showgirl, oltre a raccontare la sua situazione, aveva anche invitato le persone a non sottovalutare eventuali sintomi o problemi di salute. Un tema sul quale era già intervenuta in passato, parlando anche dell’esperienza con un tumore al seno diagnosticato nel 2016. Proprio quel percorso l’aveva portata a riflettere sul valore della prevenzione e sulla necessità di non rimandare gli accertamenti.

Tra i tanti messaggi di auguri e di vicinanza che Antonella ha ricevuto in queste ore, non poteva mancare l’affetto e il sostegno di Pietro Delle Piane. L’attore ha pubblicato un video dove ha spiegato di trovarsi al Gemelli, ospedale in cui ha accompagnato Antonella sia in fase di visite che di ricovero.

“So che Antonella è al Gemelli. Anche io sono qui. L’ho accompagnata io alle visite, al ricovero, ma non mi vedere perché in questo momento non mi va di rendere pubblica questa cosa. Ma visto che Antonella lo ha condiviso, ho sentito di esprimere anche io il mio parere”, ha raccontato.

Delle Piane ha poi voluto rassicurare chi è in apprensione per la showgirl, sottolineando che è affidata a professionisti esperti: “Ora è seguita da un’équipe d’eccellenze, è in buonissime mani”.