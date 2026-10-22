Adriana Volpe visita in ospedale Antonella Elia: le lacrime dopo l’intervento

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonella Elia e Adriana Volpe

Un incontro ricco di emozioni, un abbraccio sincero e qualche battuta per stemperare la tensione: Adriana Volpe ha fatto visita ad Antonella Elia al Policlinico Gemelli di Roma, dove la showgirl è ricoverata dopo un delicato intervento chirurgico. Un momento di grande commozione, condiviso sui social dalla stessa Elia, che ha mostrato l’amica con gli occhi velati dalle lacrime.

Adriana Volpe in lacrime durante la visita ad Antonella Elia

A poche ore dall’intervento per la rimozione di un tumore, Antonella Elia ha ricevuto l’emozionante visita dell’amica Adriana Volpe, che le ha portato un mazzo di tulipani rosa e due confezioni di gomme da masticare. A documentare l’incontro è stato un video girato da Pietro Delle Piane, ex compagno della showgirl, che ha accompagnato la conduttrice al Gemelli.

“Sei andato a prendere la mia amica del cuore”, ha commentato Antonella Elia, felice di rivederla e visibilmente commossa. L’emozione è stata particolarmente forte per Adriana, che non è riuscita a nascondere le lacrime. Elia, con la sua consueta ironia, ha provato ad alleggerire l’atmosfera: “Piange la mia amica, come si fa?”, ha scherzato rivolgendosi a un infermiere di passaggio, che ha prontamente risposto: “Perché piange? Deve sorridere”.

Non è mancato neppure un simpatico siparietto sulle gomme da masticare, che Antonella ha spiegato di aver richiesto seguendo un’indicazione medica. Tra battute e abbracci, la visita si è trasformata in un momento di tenerezza, capace di raccontare quanto sia importante la presenza delle persone care nei momenti più difficili

Antonella Elia, l’intervento chirurgico e il messaggio dall’ospedale

Antonella Elia è stata operata lunedì 19 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma per una formazione sospetta individuata vicino a un ovaio. Prima dell’intervento, la showgirl aveva raccontato sui social di aver trascurato per circa un anno e mezzo alcuni controlli, invitando i suoi numerosi follower a non sottovalutare l’importanza della prevenzione.

Dopo l’operazione, è stata lei stessa a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute: “Comunicato ufficiale: tutto a posto”, ha esordito in un video pubblicato dal letto d’ospedale, spiegando che si trattava di un tumore borderline e che l’intervento aveva comportato l’asportazione delle tube e delle ovaie, preservando l’utero.

“Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci si aspettasse”, ha aggiunto, senza nascondere i dolori e la stanchezza del post-operatorio. La showgirl ha poi ringraziato il pubblico per i numerosi messaggi ricevuti, mostrandosi profondamente colpita dall’affetto dei suoi numerosi fan, che le hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento delicato.

Antonella Elia e Adriana Volpe, un’amicizia ritrovata dopo il Grande Fratello Vip

Quello tra Antonella Elia e Adriana Volpe è un rapporto che ha conosciuto alti e bassi, tra momenti di grande complicità e accesi confronti televisivi. Le due hanno condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip, dove le differenze caratteriali e alcune incomprensioni avevano messo alla prova il loro legame.

Nel corso degli anni non sono mancati scontri e momenti di distanza, ma l’ultima partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi ha segnato un riavvicinamento, permettendo alle due di ritrovare quell’intesa che sembrava essersi persa. E così oggi, lontano dalle dinamiche televisive e dalle rivalità del piccolo schermo, la loro amicizia sembra aver trovato una nuova dimensione.

La visita di Adriana Volpe al Gemelli ne è stata una dimostrazione: nessuna telecamera, nessuna discussione, soltanto la voglia di stare accanto a una persona importante in un momento di fragilità. E proprio quelle lacrime, che Adriana non è riuscita a trattenere, hanno raccontato più di tante parole la profondità di un affetto che ha saputo superare anche le incomprensioni del passato.