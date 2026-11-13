“Devo operarmi di nuovo”: Antonella Elia di nuovo ricoverata al Gemelli

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IPA Antonella Elia

Dalla finestra della sua stanza al Policlinico Gemelli si vede il Cupolone, e Antonella Elia quel panorama ormai lo conosce bene. È lo stesso scorcio che l’aveva accompagnata un mese fa, durante il primo ricovero, ed è lo stesso che ritrova adesso. Antonella Elia è di nuovo ricoverata e dovrà affrontare un secondo intervento chirurgico.

Ad annunciarlo è stata lei, con grande sincerità. Il 12 novembre ha infatti scritto su X che la strada è ancora lunga e anche se sperava di aver chiuso il capitolo ora invece si ritrova a ripartire, decisa ad andare avanti con il buonumore e con l’abbraccio delle persone care.

Antonella Elia ricoverata al Gemelli: come sta e cosa hanno scoperto i medici

Poche ore più tardi è arrivato un video, girato proprio dalla camera d’ospedale. E se vi state chiedendo come stia Antonella Elia, trovate la risposta nel suo tono, quello di sempre: ironico, affettuoso e lontano da ogni dramma. Gli esami hanno individuato tre nuove formazioni da asportare, ed è per questo che serve tornare in sala operatoria. Ai follower chiede di restare sereni perché preferisce aggiornarli in prima persona, prima che a parlare siano voci e indiscrezioni.

Antonella descrive il reparto come un posto caldo, dove si sente protetta, e riserva parole piene di gratitudine alla dottoressa e alla professoressa che la seguono, due presenze che le danno forza ogni giorno. Racconta di sentirsi pronta e, soprattutto, più vicina a tutte le persone che stanno attraversando una prova simile alla sua. Con coraggio e un pizzico di fiducia, assicura, una strada si trova sempre. Poi il saluto, con la promessa di farsi risentire presto.

La sua lunga carriera, dagli esordi accanto a Corrado alla Corrida fino alla Ruota della fortuna con Mike Bongiorno e al Grande Fratello Vip, ci ha spesso messo di fronte al carattere spigoloso e sincero. In queste settimane quella stessa schiettezza ha preso una forma nuova, diventando un filo diretto con migliaia di donne che si riconoscono nella sua storia.

Dal tumore borderline al secondo intervento: il percorso di Antonella Elia

Tutto era cominciato a metà ottobre, quando l’ex valletta aveva raccontato di essere ricoverata per una formazione anomala vicino all’ovaio, un controllo rimandato per circa un anno e mezzo. Il 19 ottobre l’operazione, poi la diagnosi: un tumore borderline, una forma “di confine” che i medici definiscono a basso potenziale di malignità. I chirurghi avevano rimosso un ovaio e le tube, preservando l’utero.

Dopo le dimissioni era rientrata a casa e poco dopo si era accomodata nello studio di Verissimo per parlare di prevenzione, invitando il pubblico a prendere sul serio i controlli periodici. È un tema che sente sulla propria pelle: nel 2016 aveva già affrontato un tumore al seno, un’esperienza che negli anni ha raccontato con grande sincerità.

Oggi, sotto i suoi post, continuano ad arrivare messaggi di incoraggiamento da fan e colleghi, la stessa ondata di affetto che l’aveva sostenuta dopo il primo intervento, quando anche Adriana Volpe le aveva dedicato parole piene di tenerezza. Ci uniamo al coro e facciamo il tifo per lei: forza Antonella, aspettiamo di rivederti presto sul divano di casa, con la tua ironia inconfondibile e la voglia di raccontarci come va.