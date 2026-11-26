Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pierpaolo Spollon

Protagonista di Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon si è costruito nel tempo una solida carriera come attore. Negli anni, proprio per via del suo lavoro, si è trasferito spesso, ma è rimasto legato a tre città: Padova, Menfi e Roma. La casa di Pierpaolo Spollon dunque non è una sola, ma l’artista si sposta fra varie abitazioni.

Dove vive Piepaolo Spollon

Classe 1989, Pierpaolo Spollon è nato a Padova, città in cui è cresciuto e a cui è legatissimo. Negli anni infatti non ha mai spezzato il filo rosso con la sua città natale, tanto che appena può torna in Veneto per trascorrere del tempo con tutta la famiglia e ritrovare gli affetti più cari.

Padova è una città universitaria, vivace e con dimensioni raccolte, rappresenta dunque un centro davvero a misura d’uomo. Qui è facile girare in bicicletta o a piedi, con negozi e punti di interesse raggiungibili in pochissimi minuti, senza stress e caos tipici delle grandi metropoli. L’atmosfera è giovane e dinamica, molto amata da Pierpaolo Spollon che adora passeggiare nei luoghi simbolo della sua città, da Piazza delle Erbe a Piazza della Frutta, per un aperitivo o un caffè.

L’attore è legatissimo alla casa di Padova che ha scelto di non mostrare mai sui social perché la considera uno “spazio di decompressione”. Un posto sicuro in cui staccare da tutto e da tutti, tenendosi lontano dai riflettori e regalandosi una pausa dalla routine lavorativa.

Nel 2009, Pierpaolo Spollon ha lasciato Padova e si è trasferito a Roma dove ha iniziato a studiare recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Da allora la Capitale è rimasta il suo polo lavorativo e il luogo in cui vive quando è impegnato in tour teatrali oppure riprese di fiction. Diversamente dalla casa di Padova, che Pierpaolo considera il luogo del cuore, l’appartamento romano dell’attore è la base operativa che gli consente di restare sempre vicino agli studi di produzione e ai teatri, rispettando gli impegni televisivi e cinematografici.

Non solo Padova e Roma, c’è un altro posto importantissimo per Pierpaolo Spollon. Si tratta di Menfi, in Sicilia, dove l’attore ha acquistato una casa che rappresenta il suo rifugio segreto. Una casa in cui torna l’estate insieme a tutta la sua famiglia, lontano da tutto e in completo relax.

Il rifugio di Menfi immerso nel verde

A Menfi c’è quindi il rifugio delle vacanze di Pierpaolo Spollon. Si tratta di un piccolo centro costiero situato nella Sicilia Sud-Occidentale. Un luogo magico, con ritmi lenti, vigneti, mare cristallino e spiagge dorate. Molto diverso dalla vita frenetica della Capitale e persino con più privacy rispetto a Padova.

Menfi la vita scorre tranquilla, fra distese di uliveti e vigneti. L’ambiente è sicuro, privato e silenzioso, distante dal traffico e con il mare a pochissimi chilometri. Le spiagge sono stupende, premiate con la Bandiera Blu.

Dalle rarissime foto condivise nelle Stories da Spollon scopriamo che la casa di Menfi è immersa nel verde, in un contesto rurale, fra alberi da frutto e con una vista sul mare. Un posto magico in cui staccare la spina e ritrovare le energie.