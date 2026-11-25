Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arisa

Senza un filo di trucco, lontana dagli abiti di scena e con quella spontaneità che da sempre la contraddistingue, Arisa è tornata a parlare al cuore dei suoi follower. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram foto e video dal backstage di Una Nessuna Centomila, l’appuntamento televisivo in onda questa sera 25 novembre su Rai 1, dedicato proprio alla lotta contro la violenza di genere. Un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un tema quanto mai importante, ma anche per condividere una riflessione personale sull’amore verso se stessi. E proprio nelle ultime righe della didascalia che accompagna il filmato, Arisa ha racchiuso quello che forse è il messaggio più bello di tutti: “Quando ho iniziato ad amarmi è cambiato tutto”.

Arisa al naturale nel backstage tv: il suo appello contro la violenza sulle donne

Come aveva già fatto, mantenendo fede alla sua promessa di difendere la body positivity, Arisa ha scelto ancora una volta di mostrarsi al naturale prima di salire sul palco di Una Nessuna Centomila, il programma condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, condividendo un piccolo momento del dietro le quinte con la sua community. Una parentesi di autenticità che precede una serata in cui la musica e lo spettacolo diventano strumenti di sensibilizzazione e solidarietà.

“Stasera tutti/e insieme contro la violenza di genere su Rai1. Grandi sorprese e tantissimo amore”, ha scritto la cantante a corredo del video, invitando il pubblico a seguire l’appuntamento televisivo. Ma il suo non è stato soltanto un annuncio legato alla partecipazione allo show. L’artista ha infatti colto l’occasione per ricordare quanto sia importante non rimanere indifferenti e contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla costruzione di una società più giusta.

“Non smettiamo mai di donare, siamo qui per evolverci e dobbiamo lottare per la pace e l’uguaglianza. Un piccolo gesto può davvero fare la differenza”, ha aggiunto.

Parole che assumono un significato particolare proprio il 25 novembre, una giornata che invita a riflettere non soltanto sulle forme più evidenti della violenza, ma anche su tutti quei comportamenti, stereotipi e atteggiamenti culturali che contribuiscono ad alimentarla. E quale linguaggio migliore della musica, capace di arrivare dove spesso le parole da sole non riescono, per farsi portavoce di un cambiamento?

Arisa, con la sensibilità che il pubblico ha imparato ad apprezzare tanto nelle sue canzoni quanto nelle sue apparizioni televisive, ha scelto ancora una volta di mettere la propria popolarità al servizio di un messaggio che va ben oltre lo spettacolo.

Arisa, la confessione sull’amore per sè: “Quando ho iniziato ad amarmi è cambiato tutto”

A colpire particolarmente è però il post scriptum con cui la cantante ha deciso di concludere il suo messaggio: “Quando ho iniziato ad amarmi è cambiato tutto. Te ne prego, fallo anche tu. Ti amo di bene”.

Una confessione intima e profonda che racconta molto del percorso personale di un’artista che negli anni non ha mai avuto paura di mostrare le proprie fragilità, le insicurezze e il desiderio di sentirsi amata. Dai cambiamenti di look alle riflessioni sul proprio corpo, passando per il rapporto con la femminilità e i sentimenti, Arisa ha spesso condiviso con il pubblico anche gli aspetti meno rassicuranti della propria interiorità, senza nascondersi dietro un’immagine di perfezione.

E forse non è un caso che abbia scelto di accompagnare queste parole con un video in cui appare completamente struccata. In un mondo, quello dei social, in cui l’immagine femminile è continuamente sottoposta al giudizio altrui, mostrarsi senza filtri estetici può diventare un piccolo gesto di libertà.

Il messaggio di Arisa arriva così a ricordarci quanto sia prezioso imparare a riconoscere il proprio valore, indipendentemente dall’approvazione degli altri. Amarsi non significa essere immuni dalle fragilità, né tantomeno essere responsabili della violenza eventualmente subita, ma concedersi il diritto di essere rispettate, ascoltate e accolte.