Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

“Non possiamo finire qui col concerto del 2022 dove erano presenti 100mila persone. Siamo andati avanti e ogni anno torniamo”: così Fiorella Mannoia presenta l’edizione 2026 di Una Nessuna Centomila. “Ogni anno facciamo il tutto esaurito, perché la gente si fida di noi”.

Bloccato a Roma dai prossimi impegni televisivi, Carlo Conti in collegamento interviene durante la conferenza stampa: “L’importanza di questa serata sta nel fatto che scuote l’opinione pubblica. Stimola tante donne a denunciare e a noi uomini di cambiare atteggiamento. Ma soprattutto insegna il rispetto“.

Una Nessuna Centomila, quando vederlo in tv

L’appuntamento con Una Nessuna Centomila è mercoledì 25 novembre in prima serata su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Insieme a Fiorella Mannoia e Carlo Conti ci sono Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti, Gianmarco Saurino: grandi nomi e grandi voci, uniti dallo stesso “No” alla violenza contro le donne.

La serata – che si è svolta il 21 settembre all’Arena di Verona – vede alternarsi sul palco esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, in un intreccio di musica e impegno sociale: un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un fenomeno sociale e culturale che richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti e, soprattutto, per sostenere concretamente i centri antiviolenza che accompagnano le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

L’inedito di Luciano Ligabue

Un grande spettacolo che è molto più di un concerto, ma un esempio di solidarietà e capacità di fare breccia sulla consapevolezza sociale per risolvere un grande problema che negli ultimi anni sembra essersi ulteriormete acutizzato in Italia e nel resto del mondo.

Gli artisti si alternano sul palco con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, per questo, precisa Fiorella Mannoia: “Nessuno porta inediti, perché nessuno fa promozione in questo evento. Ma dovremmo pensare a un brano apposta. Anche se quest’anno Ligabue ha creato il singolo Nessuno è di qualcuno e ce l’ha regalat0. Dunque, potremmo considerarlo l’inno di quest’anno”.

Una Nessuna Centomila, il successo e lo spoiler 2027

Una Nessuna Centomila ha tradizionalmente un grande impatto sui telespettatori. Il pubblico è soprattutto femminile, ma la serata è seguita per il 21% anche da uomini. E interessa tutte le fasce d’età, anche i giovanissimi.

Prima ancora di trasmettere il concerto in tv, arriva la conferma che l’evento ci sarà anche il prossimo anno. E poi lo spoiler: Una Nessuna Centomila nel 2027 lascia l’Arena di Verona e si sposta al Sud, tornerà in Piazza del Plebiscito di Napoli.

Cosa possiamo fare noi contro la violenza sulle donne

Per il momento è stata raggiunta la cifra di 505.617 euro destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il sostegno ai centri antiviolenza – individuati sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno – e le attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne.

Ma la solidarietà non finisce qui: fino al 28 novembre è attivo il numero solidale 45580 per sostenere la Fondazione e i centri impegnati nella lotta contro la violenza sulle donne.