Alessandra Schiavoni dirige e interpreta uno spettacolo che affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere attraverso una storia di sospetti, conflitti e verità difficili da sostenere

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ufficio Stampa Alice, spettacoo teatrate scritto e interpretato da Alessandra Schiavoni

Dal 24 al 29 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, va in scena al Cometa Off di Roma lo spettacolo Alice scritto e diretto da Alessandra Schiavoni, sul palco con Caterina Gramaglia, Lorenzo Castelli, Angelica Accarino. Uno spettacolo che affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere attraverso una storia di sospetti, conflitti e verità difficili da sostenere.

Al centro della vicenda c’è una madre che, incapace di accettare la scomparsa della figlia, cerca disperatamente una risposta. La sua ricerca la porta a confrontarsi con un’altra madre, convinta dell’innocenza del proprio figlio. Due donne, due dolori, due modi opposti di cercare la verità: un confronto che mette in crisi ogni certezza. L’autrice a attrice Alessandra ci racconta come è nato e cosa vorrebbe portare nel cuore degli spettatori.

Da cosa è nata l’idea e l’esigenza di questo spettacolo?

Alice nasce dall’esigenza di raccontare quello che spesso precede la violenza, tutto ciò che accade nelle relazioni prima che una storia diventi un fatto di cronaca. Mi interessava entrare in quel territorio ambiguo in cui l’amore può confondersi con il bisogno di trattenere, la protezione con il controllo, il dolore con il desiderio di vendetta. Non volevo dare spiegazioni né offrire risposte semplici, ma attraversare le contraddizioni e le fragilità dei personaggi, senza perdere di vista le responsabilità.

Il teatro ha la possibilità di sostare nelle domande, di farci guardare da vicino ciò che nella vita quotidiana spesso preferiamo non vedere.

Perché la scelta di questo titolo, chi è Alice?

Alice è un nome che potrebbe appartenere a chiunque. È una ragazza, una presenza, una vita interrotta, ma anche tutto ciò che resta di una persona quando non c’è più: gli oggetti quotidiani, le abitudini, le parole non dette, i gesti che continuano a vivere nella memoria di chi l’ha amata. Alice potrebbe essere una figlia, una sorella, un’amica, una compagna di scuola. Ho scelto questo nome proprio perché non identifica una sola persona: ci invita a riconoscere che dietro ogni storia ci sono una vita concreta e una rete di affetti.

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Ti sei ispirata a un’esperienza vissuta, a te vicina?

Non a un episodio autobiografico preciso. Mi sono ispirata piuttosto all’osservazione delle persone, delle relazioni, delle storie che ci attraversano e delle contraddizioni di cui siamo capaci. Mi interessava evitare una divisione rassicurante tra buoni e cattivi, perché nella vita le cose sono spesso più complesse. Questo non significa confondere le responsabilità o giustificare la violenza: significa provare a comprendere i meccanismi, le paure e le fragilità che possono abitare una relazione e portarla in una direzione pericolosa. Comprendere un personaggio non vuol dire assolverlo.

Saper ascoltare i partner, i propri figli, è forse la cosa più importante ma anche difficile da fare. Sei d’accordo?

Sì, assolutamente. Mi viene in mente una riflessione di Seneca, nelle Lettere a Lucilio, sull’importanza di saper ascoltare davvero. Perché ascoltare non significa semplicemente udire le parole di qualcuno, ma essere disponibili ad accoglierle, a lasciarsi interrogare, anche a mettere in discussione le proprie convinzioni.

L’ascolto è la prima porta della relazione. Eppure, soprattutto nei rapporti tra genitori e figli, spesso siamo molto impegnati a educare, correggere, proteggere, dare indicazioni. Non sempre riusciamo a fermarci per ascoltare davvero: i silenzi, i comportamenti, le fragilità, quello che magari un figlio non riesce ancora a dire. Credo che imparare ad ascoltare sia una delle forme più importanti di attenzione e di cura.

Qual è la parte, il passaggio, più difficile da portare in scena?

La parte più difficile è attraversare l’intensità emotiva del confronto tra le due madri, che si trovano su fronti opposti ma sono entrambe mosse da un dolore enorme e dal bisogno di difendere ciò che amano. È un confronto delicato, perché il rischio sarebbe quello di trasformare il dolore in qualcosa di esibito, di renderlo spettacolare. Invece bisogna trovare una misura, lasciare che le emozioni emergano senza forzarle.

Come attrice e come regista, non mi interessa chiedere agli interpreti di mostrare un’emozione: mi interessa creare le condizioni perché possano attraversarla, ascoltarsi e stare davvero dentro la situazione.

Lo spettacolo si pone molti interrogativi: “Dove finisce l’amore e dove comincia il bisogno di possesso?”, “Proteggere qualcuno significa sempre giustificarlo?”, “Come si riconoscono la violenza, il controllo e i segnali di una relazione che sta diventando pericolosa?”. Alla fine di queste domande, c’è una risposta?

Non credo che esista sempre un confine immediatamente riconoscibile. A volte il controllo arriva in modo graduale e si presenta con il linguaggio della cura: “lo faccio perché ti amo”, “mi preoccupo per te”, “voglio proteggerti”. Per questo è importante imparare a osservare come ci sentiamo dentro una relazione. Ci sono segnali che non andrebbero sottovalutati: avere paura della reazione dell’altro, sentirsi continuamente sotto esame, rinunciare a parti di sé per evitare un conflitto, sentirsi sminuiti, controllati o inadeguati. Quando una relazione comincia a restringere la nostra libertà, la nostra serenità e la possibilità di essere noi stessi, è importante fermarsi e chiedersi che cosa stia accadendo.

Non è sempre facile riconoscere questi segnali, soprattutto quando si è coinvolti emotivamente. E questo non sposta in alcun modo la responsabilità della violenza su chi la subisce: la responsabilità è di chi agisce la violenza, non di chi non è riuscito a riconoscerla in tempo. L’amore dovrebbe ampliare la nostra possibilità di essere, non restringerla.

Lo spettacolo non pretende di fornire una risposta definitiva. Prova piuttosto a lasciare aperte queste domande, perché possano continuare a lavorare anche dopo che si è usciti dal teatro.

Cosa speri che il pubblico possa pensare, o provare, uscendo dal teatro?

Mi piacerebbe che il pubblico uscisse con qualche domanda in più, non necessariamente con delle certezze. Che si interrogasse sulle proprie relazioni, sul modo in cui comunichiamo, su come intendiamo l’amore, la protezione, l’educazione. E magari che sentisse il desiderio di osservare con maggiore attenzione le persone che ha accanto.

Spero che non resti soltanto un’emozione legata alla storia rappresentata, ma che qualcosa possa accompagnare gli spettatori nella vita quotidiana. Il teatro, per me, ha senso anche quando riesce a creare questo passaggio: dalla scena alla realtà, da ciò che vediamo a ciò che possiamo scegliere di fare.

Quanta strada c’è ancora da fare, in Italia, per la sensibilizzazione sul femminicidio? Pensi che l’arte possa fare qualcosa in questo?

Credo che in Italia si faccia ancora troppo poco rispetto alla gravità e alla dimensione del fenomeno. Continuiamo a intervenire soprattutto quando la situazione è già precipitata: il braccialetto elettronico, l’allontanamento, le misure di protezione sono strumenti che possono essere necessari, ma arrivano dentro una situazione di emergenza. Non possono rappresentare la risposta principale.

La prevenzione deve cominciare molto prima e dal basso: dalle scuole, dall’educazione emotiva, dalla capacità di riconoscere e nominare le emozioni, di costruire relazioni rispettose, di comprendere il confine tra sé e l’altro. Si parla da anni della necessità di introdurre percorsi di educazione affettiva ed emotiva, eppure progetti che avrebbero dovuto entrare nelle scuole non vengono realizzati. E allora la domanda diventa inevitabile: ormai rischiamo di essere retorici, perché sappiamo quali sono le cose da fare. La grande domanda è: Perché non vengono fatte?

Credo che il teatro possa dare un contributo concreto. Mi piacerebbe che fosse riconosciuto anche come materia curricolare, non per formare attori, ma perché è un’esperienza reale di relazione: ci mette in ascolto, ci obbliga a confrontarci con l’altro, a riconoscere le emozioni, a rispettare uno spazio, una differenza, un punto di vista. Sono strumenti fondamentali per la crescita delle persone.

Se non interveniamo alle radici, continueremo a rincorrere le emergenze. E questa responsabilità non riguarda soltanto il femminicidio, ma il modo in cui una società sceglie di occuparsi delle persone, della loro formazione e delle loro fragilità. La responsabilità di una società non si misura soltanto dalla capacità di condannare la violenza, ma anche dalla capacità di prevenirla e di prendersi cura di chi ne viene travolto.

Sarebbe bello portare questo spettacolo nelle scuole. Avete preso contatto con qualche istituto?

Sì, sarebbe importante poterlo fare, soprattutto con gli studenti delle scuole superiori. Credo che Alice possa offrire l’occasione per parlare di relazioni, di confini, di rispetto e di ascolto prima che certi comportamenti si consolidino. Non immagino un incontro in forma di lezione o di predica: mi piacerebbe che i ragazzi potessero assistere allo spettacolo e poi avere uno spazio di confronto, nel quale trovare le proprie parole, fare domande, esprimere dubbi e punti di vista.

L’obiettivo non è consegnare loro una morale già pronta, ma aprire un dialogo. Il teatro può creare uno spazio protetto in cui guardare da vicino temi difficili e provare a parlarne insieme.