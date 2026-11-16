Tutte le donne famose vittime di violenza nel 2026

Da Elisa a Jasmine Trinca, sei donne dello spettacolo raccontano violenze, molestie e minacce subite. Le loro testimonianze nel 2026 rompono ancora il silenzio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Elisa Toffoli

Belle, famose, affermate e apparentemente lontane dalle difficoltà della vita quotidiana. Eppure, neppure il successo e la popolarità possono proteggere dalla violenza: nel corso del 2026, diverse donne del mondo dello spettacolo hanno deciso di rompere il silenzio, condividendo pubblicamente esperienze dolorose, alcune vissute molti anni prima.

Dalla confessione di Elisa sugli abusi subiti durante l’infanzia alle testimonianze di Clizia Incorvaia e Jasmine Trinca, fino alle denunce di Francesca Brambilla e Beatrice Arnera e al racconto della cantante americana Mya. Sei storie diverse, accomunate dalla volontà di accendere i riflettori su un fenomeno che continua a riguardare milioni di donne. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le loro parole diventano un’occasione per riflettere su quanto sia importante riconoscere gli abusi e non lasciare sole le vittime.

Elisa, Clizia Incorvaia e Jasmine Trinca: le confessioni che hanno commosso il pubblico

Tra le testimonianze più toccanti del 2026 c’è quella della cantante Elisa che il 3 novembre, durante un’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, ha raccontato per la prima volta di aver subito un abuso sessuale quando aveva soltanto otto anni.

Un trauma custodito per decenni, affrontato anche attraverso un percorso terapeutico iniziato a 48 anni: la cantante ha spiegato di voler condividere la propria esperienza per aiutare altre persone a liberarsi dal senso di colpa che spesso accompagna chi subisce abusi. Un dolore che trova spazio anche nel suo nuovo progetto artistico Kintsugi, dedicato alle ferite e alla trasformazione personale.

Elisa ha raccontato di aver impiegato molti anni prima di confidare alla madre quanto accaduto, spiegando come quell’esperienza avesse compromesso la sua fiducia negli adulti. La separazione dal marito Andrea Rigonat, dopo diciotto anni insieme, ha inoltre segnato un periodo di profonda trasformazione, spingendola a confrontarsi con emozioni e ricordi rimasti a lungo inespressi.

A parlare pubblicamente del proprio passato è stata anche Clizia Incorvaia: ospite a Verissimo, l’influencer è tornata sulle presunte violenze vissute durante il matrimonio con Francesco Sarcina, spiegando di essersi pentita di non aver denunciato all’epoca quanto sostiene di aver subito.

Una vicenda delicata, anche dal punto di vista giudiziario: l’ex marito l’ha denunciata per diffamazione in relazione alle sue dichiarazioni, ma Clizia ha ribadito la propria versione, affidandosi alla giustizia per chiarire la situazione.

Anche Jasmine Trinca ha scelto di raccontarsi davanti alle telecamere di Verissimo, rivelando lo scorso marzo di aver subito molestie in passato. L’attrice ha parlato soprattutto dell’importanza del consenso e della necessità di superare la vergogna che troppo spesso viene attribuita alle vittime anziché ai responsabili e ha confessato che oggi saprebbe reagire diversamente ad alcune situazioni vissute in passato, ricordando come anche molte sue amiche abbiano attraversato esperienze simili.

Proprio per questo ha scelto di esporsi pubblicamente: vuole incoraggiare soprattutto le giovani donne a riconoscere gli abusi di potere e a non sentirsi responsabili delle molestie subite.

Francesca Brambilla, Beatrice Arnera e Mya: dalla violenza psicologica alle minacce online

Particolarmente forte è stata la testimonianza di Francesca Brambilla, conosciuta dal pubblico televisivo per Avanti un altro: a gennaio 2026 la showgirl ha raccontato di aver lasciato un compagno che, secondo le sue dichiarazioni, l’avrebbe sottoposta per anni a umiliazioni, gelosia ossessiva e controllo psicologico.

La Brambilla ha denunciato l’ex partner, facendo attivare la procedura del Codice Rosso, una decisione presa anche per proteggere le sue due figlie.

Diversa, ma altrettanto significativa, la vicenda di Beatrice Arnera: dopo la separazione da Andrea Pisani e l’inizio della relazione con Raoul Bova, l’attrice ha denunciato una pesante campagna d’odio sui social, fatta di insulti, minacce e persino inviti al suicidio. Una situazione che ha portato all’apertura di un’indagine per stalking, minacce e diffamazione, riportando l’attenzione sulla violenza digitale e sulle sue conseguenze.

Infine, dagli Stati Uniti arriva la testimonianza della cantante Mya che, durante The Jason Lee Show, ha raccontato di aver vissuto una relazione caratterizzata da abusi fisici, verbali ed economici. A farle comprendere quanto quella situazione l’avesse cambiata sarebbe stata la reazione della nipotina durante un’accesa discussione telefonica, un momento decisivo che, secondo il suo racconto, l’ha spinta a interrompere quella relazione.

Sei donne, sei esperienze differenti e un messaggio comune: la violenza non ha un unico volto e parlarne può aiutare altre persone a riconoscerla e chiedere sostegno perché nessuna donna dovrebbe mai sentirsi sola, colpevole o costretta al silenzio.