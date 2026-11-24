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IPA Fiorella Mannoia

Mercoledì 25 novembre, anche premere i tasti del telecomando può essere un piccolo gesto di partecipazione. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2026 i palinsesti si rimodulano in base alle scelte di Rete. Rai 1, ad esempio, sceglie la musica, alcuni altri le testimonianza ma si riapre anche un caso che l’Italia ricorda ancora con dolore. Ecco la nostra guida su cosa vedere in tv il 25 novembre, dalla mattina a notte fonda.

Una Nessuna Centomila 2026 su Rai 1: cantanti, conduttori e orario

Il pezzo forte arriva alle 21,30 su Rai 1 con Una Nessuna Centomila 2026, il concerto registrato il 21 settembre all’Arena di Verona. Al timone ritroviamo Fiorella Mannoia, anima del progetto, affiancata da Carlo Conti. Lo show torna in casa Rai dopo un’edizione su Canale 5 condotta da Amadeus, con un cambio della guardia che in estate ha fatto chiacchierare parecchio. La Rai aveva lasciato andare la serata che poi era finita sulle Reti competitor, senza però replicare il successo che aveva ottenuto: da qui la scelta di riportarla in prima serata sull’Ammiraglia.

Il cast fa girare la testa: Laura Pausini, Ligabue, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Angelina Mango, Arisa, Levante, Tommaso Paradiso, Ermal Meta e tanti altri, tra assoli e duetti. Ai momenti di riflessione danno voce Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino. L’iniziativa conta già sui grandi numeri. La raccolta ha già superato i 450mila euro, divisi in quote da 50mila destinate ai centri antiviolenza di nove regioni.

Programmi tv del 25 novembre 2026: docufilm, film e speciali su La5, Sky e Rai

Su La5, in prima serata va in onda Mai più – Donne oltre la violenza, il docufilm di Marco Cortesi e Mara Moschini presentato a Venezia. Quattro vite intrecciate: Beatrice Fraschini, Lavinia Limido e Antonietta Gargiulo raccontano come si sono rialzate, mentre i genitori di Elisa Bravi ne conservano il ricordo incontrando gli studenti nelle scuole. Si trova anche in streaming su Mediaset Infinity.

Alle 22:00, su Sky Crime, Sky Documentaries e NOW, arriva Melania Rea – Tradita due volte. La giornalista Stefania Pinna ripercorre il caso del 2011 e le dinamiche di controllo dentro la coppia. Curiosità: alle 22:15 anche Rai Storia torna sulla stessa vicenda con Delitti in famiglia. Il caso Melania Rea.

Rai Storia, del resto, è la Rete più generosa della giornata. Passato e Presente con Paolo Mieli dedica la puntata al coraggio della denuncia (13:15 e 20:30) e alle 17:35 Insieme ripesca il documentario Marisa della Magliana del 1976. Su Rai Movie, alle 19:30, c’è La vita possibile di Ivano De Matteo, con Margherita Buy e Valeria Golino: la fuga di una madre e di suo figlio da un marito violento e la loro rinascita a Torino.

Di giorno il tema attraversa i salotti più amati: Storie italiane, È sempre mezzogiorno!, La volta buona su Rai 1 e Ore 14 su Rai 2. Su RaiPlay ci aspettano tesori d’archivio, dal celebre Processo per stupro al monologo di Franca Rame, fino al ritratto di Franca Viola.

Al cinema c’è ancora Se domani non torno di Paola Randi, con Filippo Timi nei panni di Gino Cecchettin: un racconto dolce e doloroso, ideale da condividere con i figli adolescenti.