Una Nessuna Centomila, svelato il cast di voci contro la violenza sulle donne

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Fiorella Mannoia

Una notte di musica, emozioni e soprattutto di impegno concreto: l’Arena di Verona torna ad accogliere Una Nessuna Centomila, il grande evento che riunisce alcune delle voci più amate della musica italiana per lanciare un messaggio forte e necessario contro la violenza sulle donne. Un appuntamento che negli anni è diventato molto più di un concerto e che, anche per questa nuova edizione, registra il tutto esaurito.

La sera del 21 settembre salgono sul palco cantanti, attori e protagonisti dello spettacolo, tutti uniti dallo stesso obiettivo: sensibilizzare il pubblico su un fenomeno che continua a rappresentare un’emergenza sociale e culturale e, contemporaneamente, raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza italiani. A guidare la serata saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti, chiamati ad accompagnare il pubblico attraverso esibizioni, incontri e momenti pensati appositamente per l’evento.

Le star della musica unite contro la violenza sulle donne

La forza di Una Nessuna Centomila è anche nella capacità di riunire, per una sera, artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti. Il cast dell’edizione 2026 è infatti particolarmente ricco.

Tra i protagonisti annunciati ci sono Laura Pausini, Luciano Ligabue, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi e Giuliano Sangiorgi insieme a Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi.

Una vera e propria parata di stelle della musica italiana, alla quale si aggiungono alcuni volti molto amati del cinema e della televisione. Sul palco sono attesi anche Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.

Nel corso della serata sono previsti collaborazioni, duetti e performance inedite, alcuni dei quali realizzati apposta per l’occasione. Incontri musicali capaci di rendere ancor più speciale una notte nella quale lo spettacolo diventa uno strumento per attirare l’attenzione su un tema delicato e drammaticamente attuale.

Dal mondo della musica un aiuto concreto alle donne

Dietro le luci dell’Arena e i grandi nomi presenti sul palco c’è uno scopo concreto: Una Nessuna Centomila nasce, infatti, per sostenere i centri antiviolenza, realtà fondamentali che ogni giorno accolgono e accompagnano donne che stanno cercando di uscire da situazioni di abuso e violenza.

Grazie al pubblico presente all’Arena di Verona e al contributo dei partner, per questa edizione è stata annunciata una cifra di 450mila euro, che sarà distribuita tra nove centri antiviolenza italiani. Una raccolta fondi che rappresenta il cuore dell’iniziativa e che trasforma la partecipazione del pubblico in un sostegno tangibile. L’obiettivo infatti non è soltanto parlare di violenza sulle donne, dunque, ma contribuire concretamente al lavoro delle strutture che operano sul territorio.

Quella del 2026 è la quarta edizione di un progetto che negli ultimi anni è cresciuto enormemente, conquistando pubblico e artisti.

Tutto è iniziato nel 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia, a Campovolo, quando l’evento riuscì a radunare 100mila persone: un debutto imponente, seguito nel 2024 dal doppio sold out all’Arena di Verona.

Nel 2025 la manifestazione si è invece spostata per la prima volta nel Sud Italia, scegliendo uno degli scenari più suggestivi del Paese ovvero Piazza del Plebiscito a Napoli e anche in quell’occasione il pubblico aveva risposto con entusiasmo, facendo registrare il tutto esaurito.

Ora il progetto torna nella cornice dell’Arena di Verona, confermando quanto la musica possa diventare uno straordinario veicolo di sensibilizzazione.

Dove e quando vedere Una Nessuna Centomila in tv

Per chi non ha la possibilità di vivere dal vivo le emozioni dell’Arena di Verona, l’appuntamento approda anche in televisione. Una Nessuna Centomila va in onda mercoledì 25 novembre in prima serata su Rai 1, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo può essere seguito anche in diretta streaming su RaiPlay, attraverso il sito e l’app ufficiale della piattaforma. Inoltre, dopo la messa in onda televisiva, la serata sarà disponibile on demand sempre su RaiPlay, permettendo di recuperare lo show anche nei giorni successivi.