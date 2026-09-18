Anticipazioni BYD Music Awards, tutti gli ospiti e la scaletta dell’evento

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IPA Carlo Conti e Vanessa Incontrada

L’Arena di Verona torna a trasformarsi nel salotto più spettacolare della musica italiana: venerdì 18 e sabato 19 settembre arrivano in prima serata su Rai 1 i BYD Music Awards 2026 con un’edizione particolarmente importante perché la manifestazione festeggia i suoi primi vent’anni. A fare gli onori di casa saranno ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ormai coppia simbolo dell’evento, pronti ad accogliere sul palco alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana.

E il cast, questa volta, è davvero imponente: da Marco Mengoni ad Annalisa, da Giorgia ad Achille Lauro, passando per Olly, Geolier, Elisa, Emma, Madame e tantissimi altri. Due serate che promettono musica, premi, incontri e qualche sorpresa ancora rigorosamente top secret.

Da Marco Mengoni ad Annalisa: un cast stellare e tanti ospiti

Tutto pronto dunque per i BYD Music Awards, uno degli eventi più attesi e amati della tv: questa sera i celebri premi della musica prenderanno il via dall’Arena di Verona con la consueta guida dei padroni di casa Carlo Conti e Vanessa Incontrada. E per festeggiare un compleanno tanto importante ci sarà un cast all’altezza con nomi del calibro di Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Fred De Palma, Fulminacci, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia,Il Volo, Irama, Juli, Kid Yugi, Levante, Luchè, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali, Modà, Nayt, Negramaro, Olly, Paky, Pooh, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tonypitony.

Al momento però non è stata ancora resa nota una scaletta ufficiale con l’ordine delle esibizioni e la suddivisione degli artisti nelle due serate, tuttavia con nomi così lo spettacolo è ovviamente assicurato.

Non saranno però soltanto i cantanti a prendersi la scena ovviamente: tra gli ospiti annunciati figurano anche Riccardo Cocciante con Notre Dame de Paris, mentre sul palco arriveranno inoltre Enrico Brignano e Giorgio Panariello, portando così una parentesi di spettacolo e comicità all’interno della grande festa della musica.

BYD Music Awards 2026, Carlo Conti e Vanessa Incontrada festeggiano 20 anni di musica

Era il 2007 quando la manifestazione debuttava per celebrare i grandi successi della musica italiana: da allora sono cambiate classifiche, mode, generazioni di artisti e persino il modo in cui ascoltiamo le canzoni, ma l’appuntamento di fine estate all’Arena di Verona è rimasto una certezza. In vent’anni sono passati sul palco oltre 600 artisti e sono stati consegnati più di 1.000 riconoscimenti.

A guidare questa edizione celebrativa dunque non potevano che essere i conduttori storici, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme sul palco dei Music Awards dal 2012. Un sodalizio televisivo ormai consolidato, fatto di complicità, ritmo e quella familiarità che li ha trasformati nei padroni di casa ideali della manifestazione. Per loro il 2026 segna infatti la quindicesima edizione fianco a fianco.

Il cuore dei BYD Music Awards resta poi naturalmente quello delle premiazioni: i riconoscimenti celebrano i risultati ottenuti sul mercato musicale attraverso le certificazioni FIMI/NIQ, mentre per il mondo dei live vengono presi in considerazione i dati certificati da SIAE. Per i tour le soglie previste sono 100 mila presenze per l’Oro, 200 mila per il Platino e 300 mila per il Diamante e, a questi, si aggiungono i Premi Speciali destinati ad alcuni protagonisti della musica italiana.

Dove e quando vedere i BYD Music Awards

L’appuntamento è per venerdì 18 e sabato 19 settembre, alle 21.30 su Rai 1, in diretta dall’Arena di Verona. Le puntate potranno essere viste anche in altissima definizione su Rai 4K (canale 210 di Tivùsat) e, chi lo desidera, potrà anche seguire la diretta streaming su RaiPlay dove si potranno rivedere le esibizioni anche on demand, oppure seguire su Rai Radio2 e Radio Italia, con tutti i retroscena e le interviste esclusive dal backstage.