Ballando con Le Stelle 2026, Alessandro Matri primo concorrente nel cast
Milly Carlucci alla fine ce l’ha fatta: il cast di Ballando con le Stelle 2026 è finalmente completo. Tredici concorrenti, tredici storie molto diverse e una pista pronta a rimettersi in moto dal 3 ottobre. Alessandro Matri è stato il primo nome annunciato da Milly e, forse, anche quello con il precedente più ingombrante: la compagna Federica Nargi a Ballando ci è già passata, arrivando terza nel 2024. Ora tocca all’ex calciatore, che per l’occasione dovrà mettere da parte il pallone e prendere confidenza con la pista. Al suo fianco ci sarà Giada Lini.