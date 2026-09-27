Da Noi a Ruota Libera, Milly Carlucci parla di Paolo Belli poi l’annuncio su Federica Sciarelli a Ballando

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci non delude le aspettative nella sua intervista Da Noi a Ruota Libera, svelando alcuni dettagli sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tante le novità, partendo dalla giuria sino alla prima ballerina per una notte che scenderà in pista.

Milly Carlucci porta Federica Sciarelli a Ballando con le Stelle: l’annuncio

Francesca Fialdini torna in onda con una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera e lo fa con un’intervista esplosiva a Milly Carlucci. Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi, la conduttrice ha rivelato dettagli fondamentali sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle 2026.

Il cast è stato svelato qualche settimana fa e promette grandi emozioni, come confermato anche dalla stessa Milly Carlucci. “Ornella Muti gioca il grande asso del suo carisma di diva – ha detto la conduttrice, commentando le coppie -. Lei è un’icona e porta quel tocco internazionale a Ballando con le Stelle, rendendo tutto magico. Sarà una sorpresa con Pasquale. Aurora Ramazzotti rivelerà sè stessa al di là dell’essere la figlia di due grandi idoli. Alberto Ravagnani ha una storia particolare , è un ex sacerdote e ci consentirà di fare qualcosa di rivoluzionario a Ballando con le Stelle: parlare di anima”.

Francesca Fialdini ha poi ironizzato sulla coppia formata da Giovanni Pernice e Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. “Sono gelosa! Cosa avrà questa Noemi Bocchi più di me!”, ha riso.

“Il suo punto di forza e di debolezza è proprio l’essere la fidanzata di Totti – ha commentato Milly Carlucci -. Lei è stata sempre molto amata e molto odiata, senza che nessuno la conoscesse. Spesso è stata vittima di pregiudizio e ora avrà l’occasione di svelare chi è.

Milly Carlucci ha poi annunciato chi sarà la primissima Ballerina per una notte. Si tratta di Federica Sciarelli, giornalista ed ex conduttrice di Chi l’ha visto?. “Apriamo quest’anno con una donna che stimo tantissimo e adoro per la sua personalità – ha detto -. Lei è Federica Sciarelli, una donna rock e non vedo l’ora di vederla in pista.”

Le parole di Milly Carlucci su Paolo Belli

Milly Carlucci ha poi parlato di Paolo Belli che lo scorso 13 luglio era rimasto coinvolto in un incidente a Campagnola Emilia dove aveva perso la vita un uomo di 41 anni.

“Quest’anno non avremo Paolo Belli che è stato protagonista involontario di una vicenda dolorosissima di cui non voglio parlare – ha spiegato Milly Carlucci -. Lui ha scelto di fare un passo indietro e non rientrare in televisione, soprattutto ora che porta sulle spalle ancora il peso di qualcosa di doloroso. Sarà con noi dietro le quinte”.

Al suo posto ci sarà Simone Di Pasquale. “Ci siamo guardati in giro e abbiamo scelto di portare Simone Di Pasquale in sala delle stelle – ha svelato -. Chi meglio di lui per essere il vice di Paolo Belli, visto che è stato con noi sin dall’inizio”.

Nel corso di Da Noi a Ruota Libera, Milly Carlucci ha annunciato anche l’ingresso nel cast fisso di Francesca Fialdini e Simona Ventura. Nessun commento invece riguardo la giuria.

“Della giuria non parliamo, è uno spoiler che non ti posso fare – ha affermato -. Matano sarà in giuria, posso dirti solo questo. C’è un posto vuoto che quest’anno verrà raddoppiato con due commentatori a bordo campo. Quest’anno abbiamo cercato di mettere lì due personaggi molto diversi fra loro. Il tesoretto sarà diviso fra le due persone e Rossella Erra. Si tratta di due commentatrici: Francesca Fialdini e Simona Ventura”.