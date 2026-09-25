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IPA Stefano De Martino

Chi stasera si era già sistemato sul divano con il telecomando in mano dovrà farsene una ragione: alle 20.40 su Rai 1 non ci sarà nessun pacco da aprire e nemmeno un’offerta del Dottore da rifiutare. Affari Tuoi salta l’appuntamento quotidiano e Stefano De Martino si concede una serata di riposo forzato. Niente allarmi, però: non c’entrano gli ascolti e nemmeno il conduttore napoletano, che è sempre più amato anche in vista della conduzione del Festival di Sanremo. Il motivo indossa una maglia azzurra e gioca a pallone.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera 25 settembre 2026

La fascia dell’access prime time di Rai 1 stasera cambia completamente volto. Al posto del gioco dei pacchi arriva Italia-Belgio, prima giornata della Nations League 2026/27, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle 20.45. Diretta in chiaro su Rai 1 e streaming gratuito su RaiPlay, come da tradizione per gli impegni della Nazionale.

È una serata che i tifosi aspettavano da mesi, e non solo per i tre punti. Sulla panchina azzurra torna infatti Roberto Mancini, al suo secondo esordio da commissario tecnico, chiamato a ricucire il rapporto con un pubblico che ha digerito male la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali. Dall’altra parte c’è un Belgio rinnovato, affidato all’olandese Mark van Bommel, con De Bruyne e De Ketelaere a guidare la manovra. L’Italia è inserita in un girone tutt’altro che morbido, insieme a Francia e Turchia: passano ai quarti di marzo 2027 solo le prime due.

Insomma, la Rai ha fatto quello che fa sempre in questi casi: ha lasciato la prima serata al calcio. Una sospensione già messa a palinsesto da settimane, non una decisione dell’ultimo minuto.

Quando torna Affari Tuoi: tutte le puntate saltate da De Martino

La buona notizia è che l’attesa dura pochissimo. Affari Tuoi torna già domani, sabato 26 settembre, nella consueta collocazione dopo il Tg1. La notizia meno bella è che questo è soltanto il primo di una serie di stop ravvicinati, perché la finestra dedicata alle nazionali è particolarmente fitta: quattro partite in undici giorni.

Ecco il calendario delle serate senza il quiz di Rai 1:

Venerdì 25 settembre – al suo posto Italia-Belgio

– al suo posto Italia-Belgio Lunedì 28 settembre – al suo posto Turchia-Italia

– al suo posto Turchia-Italia Venerdì 2 ottobre – al suo posto Francia-Italia

– al suo posto Francia-Italia Lunedì 5 ottobre – al suo posto Italia-Turchia

Quattro puntate in meno nel giro di pochi giorni, dunque, prima del ritorno alla normalità. Un timing che non aiuta, considerando che l’avvio di stagione del programma è stato in salita sul fronte degli ascolti: La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha spesso avuto la meglio nelle prime settimane, favorita anche da una continuità estiva che ad Affari Tuoi è mancata. Il gioco dei pacchi si è fermato a metà luglio ed è rientrato in access prime time solo lo scorso 6 settembre, ritrovandosi subito davanti un avversario rodato.

Ma stasera la sfida è un’altra, e si gioca sul prato dell’Olimpico. Per una volta il Dottore può restare in panchina: il pacco più pesante da aprire, questa sera, è quello degli azzurri di Mancini. Poi da domani si torna alle regioni, alle telefonate e alle risate di sempre.