La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: “Per caso sta frequentando un corso prematrimoniale?”

Samira Lui prepara il risotto alla zucca e Gerry Scotti le domanda se frequenta un corso prematrimoniale. Carlotta accetta 20mila euro e sale a 89.500

IPA Samira Lui

A Gerry Scotti basta una ricetta spiegata con un certo entusiasmo per cominciare a sentire le campane a nozze. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 24 settembre, Samira Lui racconta come prepara il risotto alla zucca e il conduttore ne approfitta per indagare su eventuali progetti matrimoniali. Lei chiarisce subito che quella per la cucina è una passione che coltiva da sempre. Intanto la campionessa Carlotta difende il titolo e chiude la serata con una scelta che le dà pienamente ragione: tenere i 20mila euro della prima busta, senza lasciarsi tentare da quelle ancora da aprire.

Gerry Scotti vuole il gossip, ma Samira ama cucinare

L’autunno entra nello studio della Ruota attraverso la Locanda di Samira, con un piatto che mette subito d’accordo i due padroni di casa. Lei racconta di aspettare da mesi le ricette autunnali e indica il risotto alla zucca come il suo preferito. Gerry ripensa a quello della mamma, alle abitudini della Bassa e a una cucina che utilizzava quello che c’era, dai fagioli alla zucca.

Preso dai ricordi, il conduttore anticipa parecchio del tabellone, tanto da osservare che la soluzione l’ha praticamente già detta. A completarla è Sabrina: “Amata pietanza tipicamente autunnale”.

Samira può così dedicarsi alla preparazione, aggiungendo qualche consiglio personale. Suggerisce di abbrustolire la zucca sulla piastra prima di frullarla, per darle un sapore leggermente affumicato, e propone una variante con la salsiccia. Gery Scotti la definisce “golosella” e coglie l’occasione per una domanda che con il riso Carnaroli ha poco a che fare: “Per caso sta frequentando un corso prematrimoniale?”.

A insospettirlo sarebbe proprio tutto quell’interesse per le ricette. Samira, però, gli smonta subito la teoria: “Amo cucinare, ma da sempre”. La passione per i fornelli ha una spiegazione piuttosto semplice, per quanto Gerry sembri sperare in una confidenza più succosa. Tocca accontentarsi del risotto e tornare alle sue varianti regionali.

Carlotta accetta i 20mila euro e viene premiata

Con il Jukebox si canta Tu sei l’unica donna per me. Carlotta conosce il brano e sorride mentre aspetta di poter dare la soluzione. Quando conquista il turno, raccoglie 1.500 euro e completa il tabellone dedicato ad Alan Sorrenti.

La campionessa di Firenze riesce a conservare il titolo e si presenta alla Ruota delle Meraviglie con 24.400 euro. Tra i desideri da realizzare con la vincita c’è un bel viaggio, naturalmente con il compagno, come Gerry si premura di verificare.

L’argomento della finale è “Buco”: Carlotta risolve tutte e tre le frasi e conquista altrettante buste verdi. Su suggerimento del compagno sceglie la numero 3, che contiene 20mila euro. Dopo la pausa pubblicitaria decide di tenerli, quasi scusandosi: “Lo so che non è nello spirito, mi dispiace dirlo, però io mi sento di accettarlo”.

Gerry Scotti la rassicura immediatamente: “È nello spirito, io sono contento”, ricordando che quella cifra merita rispetto. Nei giochi televisivi siamo talmente abituati a vedere rifiutare somme importanti, inseguendo il premio massimo, che ventimila euro rischiano di sembrare pochi. Restano tanti soldi, e Carlotta fa bene a riconoscerne il valore senza sentirsi obbligata a rischiare per lo spettacolo.

La scelta viene premiata anche all’apertura delle altre buste: nella numero 1 ci sono mille euro, nella numero 2 soltanto cento. Aveva già tra le mani il premio migliore. Con i 44.400 euro della serata, il suo bottino complessivo sale a 89.500 euro: il viaggio può cominciare a prendere forma.