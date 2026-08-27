La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incredulo: “Un colpo di scena mai avvenuto”

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna il 27 agosto, che ha visto il ritorno del Campione Paolo, il cui gruzzoletto, dopo tre puntate, è iniziato a farsi consistente, oltre alle 2 e-bike. Tra 10 giorni lo attende però uno dei momenti più emozionanti della sua vita: si sposa in Puglia, a Galatina, alla presenza di ben 180 invitati. In studio Gerry Scotti ha presentato gli sfidanti della serata: Laura e Davide. E, sì, c’è stato un colpo di scena a un soffio dalla vittoria.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 27 agosto 2026

Una puntata d’ordinanza per La Ruota della Fortuna, che è in onda in modo instancabile ormai da più di un anno. Il “colpo grosso” di Mediaset si è assicurato il suo share, e così il pubblico affezionato, ormai, ogni sera si sintonizza su Canale5 per seguire il conduttore Gerry Scotti, Samira Lui e i concorrenti che sfidano la sorte.

In giallo canarino Samira Lui, con un minidress dello stesso colore del sole: “Giallo tu mi vuoi”, ha commentato Scotti, riallacciandosi a un presunto aneddoto familiare. A sfidare il Campione Paolo sono stati Laura, che ha subito svelato il suo talento nel gioco, e Davide, tender manager rimasto un po’ ai margini delle varie manche. Come di consueto la prima sfida è stata Piatti Estivi, una manche che vede come protagonista un piatto simbolo della bella stagione nel mondo.

Nella puntata del 27 agosto, il piatto protagonista della manche è stato il parfait alle mandorle: Samira ha spiegato la ricetta con il cucchiaio in mano. “Mi piace quando hai il cucchiaio in mano”, la battuta di Scotti, subito ammonito da Samira: “Sì, stia attento, eh”. Ma la Lui non gli ha ancora strappato un 10: “Da qui alla fine della rubrica una ricetta da 10 e lode“, la richiesta di Scotti che deve soddisfare. Riusciranno gli autori e Samira ad accontentarlo?

Chi ha vinto

Le manche si sono susseguite una dopo l’altra; In fondo al mar, dedicata all’ostrica, e l’immancabile sfida sui Tormentoni, questa volta basata su una delle canzoni più famose di Elettra Lamborghini, Pistolero, che nell’estate del 2021 ci tenne compagnia in radio. E per Scotti questo brano è candidato tra i prossimi stacchetti di Samira, che potrebbe parlarne con il proprio coreografo: “Allegro”, la sua reazione.

La sfida è proseguita senza grossi colpi di scena, almeno per le prime manche: la sfidante Laura ha risolto numerosi tabelloni, ma quello dedicato agli Avengers di Ciak si gira è stato però indovinato dal Campione Paolo. Dal Traghetto Express si è poi passati al Triplete: pochi secondi di tempo per indovinare i tabelloni veloci sui pronomi.

All’Ultimo Round si è giocata davvero questa partita, in cui è intervenuto Scotti con il famoso “Triplete” girando la Ruota tre volte e finendo sullo spicchio da 5mila euro. E alla fine c’è stato un colpo di scena in piena regola, che non era mai avvenuto, perché è stato lo sfidante ad avere la meglio e a dare la risposta: “Davide era a zero fino a tre minuti fa, con 13.600 Davide da Garlenda è il nuovo Campione”, ha detto Scotti. Ai tabelloni finali, Davide ha subito indovinato il primo, sbagliato il secondo ma conquistato anche il terzo. Alla fine della sua prima puntata da Campione ha totalizzato 23.600 euro e due biciclette elettriche.