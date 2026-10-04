Michelle Hunziker svela le difficoltà con Sole e Celeste, ormai adolescenti, e non trattiene l’emozione parlando di Aurora Ramazzotti e Giulio Berruti

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Getty Images Michelle Hunziker

Nuova intervista di Michelle Hunziker a Verissimo. Occasione è stata la nuova edizione di Zelig, che la showgirl svizzera tornerà a condurre insieme ad Ale & Franz. Ma nella chiacchierata con Silvia Toffanin non sono mancate le confidenze più intime: dal fidanzato Giulio Berruti ai problemi con le figlie più piccole Sole e Celeste, ormai adolescenti. Senza dimenticare la primogenita Aurora Ramazzotti, che è tornata in tv grazie a Ballando con le Stelle.

L’intervista di Michelle Hunziker a Verissimo

Michelle Hunziker di nuovo al timone di Zelig ma questa volta più innamorata e risolta che mai. A quasi cinquant’anni ha imparato dai propri errori, è diventata più matura e riflessiva. Soprattutto in amore, dove ora ha trovato una dimensione nuova grazie a Giulio Berruti. La relazione tra i due procede ormai da un anno e a meraviglia.

Dopo l’iniziale discrezione, la Hunziker ha deciso di raccontare a piccole dosi il suo legame con l’attore e dottore. Tanto che in occasione del recente compleanno di Berruti si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore pubblica. “La cassaforte è diventata come una cassetta svizzera, la chiave la tengo sempre io. Ogni tanto tiro fuori qualcosa ma sempre con parsimonia”, ha dichiarato.

“Sono talmente terrorizzata di condividere questa felicità… è meglio viverla no? Alla fine hai sempre la paura che possa succedere qualcosa però è un po’ l’esperienza che ti fa diventare così. Mi sento felice, protetta da quell’omone di quasi due metri che mi tiene ben stretta e mi protegge. Me lo fa sentire tutti i giorni e per me questo è importante”, ha aggiunto.

E ancora: “Cosa ho capito dell’amore? Che le esperienze vanno vissute, il cammino lo dobbiamo fare tutti per arrivare a capire determinate cose. Ognuno ha i propri tempi e a me ci è voluto tanto per capire cosa davvero desidero”.

Michelle Hunziker e il rapporto con le figlie più piccole

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Michelle Hunziker ha parlato anche delle figlie più piccole Sole e Celeste, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi. Le due ragazzine stanno vivendo il periodo dell’adolescenza e il rapporto con la celebre madre è decisamente cambiato.

“Si sono coalizzate contro di me, mi devastano dalla mattina alla sera. Mi prendono in giro continuamente – ha confessato la 49enne – Ma sono pronta a questo periodo. Quando arriva questa età metti in discussione tutto quello che hai fatto fino ad ora. E non c’entra nulla il fatto che lo abbia già vissuto con Aurora perché non si è mai pronti. Dopo averli partoriti, allattati, curati, improvvisamente non ti salutano più. Ogni cosa che dici non vale niente”.

Michelle ha poi ammesso di non essere seguita dalle figlie nel suo lavoro e di comportarsi da vigile urbano: “Le controllo dalla mattina alla sera. Non mollo, non bisogna mollare la presa. Chi ha un figlio adolescente in casa mi capirà benissimo”.

Michelle Hunziker e le lacrime per Aurora Ramazzotti

Non è mancato un passaggio su Aurora Ramazzotti, di cui Michelle Hunziker è fiera. “È diventata una donna e una mamma incredibile”, ha rimarcato la soubrette. Che a Verissimo si è complimentata anche con il genero Goffredo Cerza: “Ormai un figlio per me ma soprattutto una persona con una grande intelligenza emotiva”.

E dopo l’intervista non sono mancate le lacrime: sui social la Hunziker ha infatti confidato di essersi commossa per la prima esibizione di Aurora a Ballando con le Stelle. “Piango”, ha dichiarato. Un jive con Nikita Perotti che ha convinto pubblico e giurati tanto che la Ramazzotti ha vinto la prima puntata del dancing show di Milly Carlucci.