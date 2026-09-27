Michelle Hunziker, il romantico gesto per il compleanno di Giulio Berruti

Decolla la storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: la coppia non si nasconde più e lei non esita a mostrare pubblicamente tutto il suo amore per il compagno

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Getty Images Michelle Hunziker con Giulio Berruti

Procede a gonfie vele la love story tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Insieme da neppure un anno i due sono affiatatissimi e complici. E dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto, sono sempre più protagonisti di gesti importanti. Come l’ultimo della showgirl svizzera, nel giorno del compleanno dell’attore e dentista.

Michelle Hunziker festeggia il compleanno di Giulio Berruti

Domenica 27 settembre Giulio Berruti ha spento 42 candeline. Un compleanno speciale, il primo accanto a Michelle Hunziker. E quest’ultima non ha esitato a mostrargli sostegno e vicinanza. Anche pubblicamente. Nonostante la sua grande riservatezza, la conduttrice Mediaset si è lasciata andare ad una romantica dedica sui social.

“Auguri amore mio”, ha scritto l’ex moglie di Eros Ramazzotti tra le storie di Instagram. Una frase breve ma intensa che rimarca il profondo sentimento che ormai da mesi la lega a Giulio Berruti. A fare da colonna sonora For Once in My Life di Craig David, un brano che racconta la scoperta di un amore autentico e l’arrivo, dopo una lunga attesa, di una persona di cui potersi finalmente fidare.

Una scelta che rispecchia il momento vissuto da Michelle al fianco di Berruti: una relazione che, dopo anni, sembra averle regalato una nuova serenità e quella leggerezza sentimentale che forse cercava da tempo.

Dal canto suo, Berruti ha mostrato sul suo account l’arrivo a Milano: per il suo compleanno ha scelto di raggiungere la Hunziker e trascorrere così la giornata insieme.

Quella tra Michelle e Giulio è ancora una relazione a distanza ma non per questo meno profonda e coinvolgente. Anzi, i chilometri che li separano sembrano aggiungere più coinvolgimento e passione.

Del resto in un’intervista la Hunziker è stata chiara, per l’attore “ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”, Una vera e propria rinascita dopo gli ultimi anni particolarmente complicati, segnati da più di qualche delusione amorosa.

Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi nel 2022, la 49enne ha frequentato Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello. Poi è arrivato Alessandro Carollo, l’osteopata dei Vip.

Subito dopo è stata la volta di Nino Tronchetti Provera, manager, pioniere dell’economia green e cugino di Marco e Giovanni Tronchetti Provera.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti è iniziata tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Dopo le prime indiscrezioni, a marzo sono arrivate le immagini dei due insieme dietro le quinte di Battiti Live Spring a Ferrara, mentre ad aprile sono stati fotografati sul Lago di Como tra passeggiate, gite in barca e baci, rendendo ormai evidente la relazione.

Poco dopo è stata la stessa Hunziker a parlare apertamente del nuovo amore, raccontando di essere felice e di aver abbassato le difese costruite negli anni. La coppia ha quindi iniziato a mostrarsi con maggiore naturalezza, condividendo viaggi e momenti insieme, da Marrakech alle Eolie.

Sicura dei suoi sentimenti, la Hunziker non ha esitato a far entrare Giulio nella sua famiglia. Nell’estate 2026 Berruti ha trascorso alcuni giorni in montagna insieme a Michelle, alle figlie Sole e Celeste e ad Aurora Ramazzotti. Ha partecipato anche al matrimonio di Aurora, seppur in maniera defilata per non togliere attenzione alla sposa.

La Hunziker ha descritto il rapporto con Berruti soprattutto attraverso una parola: sicurezza. Ha raccontato di sentirsi serena accanto a lui e, parlando del futuro, non ha escluso nemmeno la possibilità di tornare un giorno all’altare. Del resto, non c’è due senza tre…