Ascolti tv 19 agosto, ancora una vittoria per Pier Silvio Berlusconi e la sua Mediaset

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Pier Silvio Berlusconi

Mercoledì 19 agosto 2026 Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate a colpi di cinema, proponendo due commedie italiane: Finché notte non ci separi sulla rete pubblica e 50 km all’ora sull’ammiraglia Mediaset. Una serata particolarmente interessante sul fronte degli ascolti tv, con il pubblico chiamato a scegliere tra il film diretto da Riccardo Antonaroli, con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, e la pellicola di Fabio De Luigi, dove recita insieme a Stefano Accorsi.

Ancora una volta è stata l’azienda di Cologno Monzese guidata da Pier Silvio Berlusconi ad avere la meglio, complice anche il grande successo de La Ruota della Fortuna, che continua ad appassionare oltre quattro milioni di spettatori. Alla tv di Stato va meglio nel preserale, dove riesce ad imporsi grazie a Reazione a Catena di Pino Insegno.

Ascolti tv del 19 agosto: i dati della prima serata

Nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto 2026, è stata Canale 5 ad aggiudicarsi la sfida degli ascolti tv della prima serata. La commedia 50 km all’ora ha conquistato 1.691.000 spettatori, raggiungendo il 15,5% di share e superando Rai 1. Sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, Finché notte non ci separi si è fermato a 1.569.000 spettatori, pari al 13,1% di share.

Buoni risultati sono arrivati dalla serata crime di Italia 1. Chicago Fire ha raccolto 982.000 spettatori con il 7,1%, mentre Chicago Med è salito a 1.170.000 spettatori e al 9,6% di share. A seguire, Chicago P.D. ha mantenuto alta l’attenzione con 1.046.000 spettatori e il 10,7%.

Su Rai2, invece, Boston Blue ha intrattenuto 458.000 spettatori, ottenendo il 4% di share. Rai 3, con Un Giorno in Pretura, ha interessato 863.000 spettatori e il 7%, mentre su Rete4 Il padrino-Parte II ha totalizzato 499.000 spettatori, pari al 5,5% di share.

Più contenuti sono stati i numeri delle altre reti. Su La7 la replica de La Giusta Distanza ha registrato 318.000 spettatori con il 2,6%, mentre Tv8 con RIP-Roast in Peace ha ottenuto 309.000 spettatori e il 2,4% nel primo episodio, per poi salire a 328.000 spettatori e al 2,8% con il secondo. Sul Nove, infine, USS Indianapolis ha raccolto 219.000 spettatori, fermandosi al 2% di share.

Access Prime Time, i dati del 19 agosto

Nell’access prime time di mercoledì 19 agosto 2026, Canale 5 continua a dominare gli ascolti grazie a La Ruota della Fortuna. Dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha ottenuto 3.032.000 spettatori con il 22,4% di share, il game show con Gerry Scotti e Samira Lui ha raccolto 4.008.000 spettatori, raggiungendo un ottimo 28,7% di share.

Su Rai 1, L’Eredità Summer ha totalizzato solo 2.335.000 spettatori, fermandosi al 16,7% di share. Su Rai2, invece, TG2 Post è stato seguito da 432.000 spettatori, pari al 3,1%.

Italia1 ha puntato su N.C.I.S.-Unità Anticrimine, che ha radunato 821.000 spettatori con il 6% di share, mentre su Rai 3 la replica di Via dei Matti n° 0 ha appassionato 323.000 spettatori, ottenendo il 2,3%.

Su Rete4, per 4 di Sera News 692.000 spettatori e il 5,1% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha raccolto 600.000 spettatori con il 4,3%.

Buon risultato anche per La7, dove In Onda ha conquistato 1.051.000 spettatori, pari al 7,6% di share. Su Tv8, 4 Ristoranti ha raggiunto 324.000 spettatori con il 2,4%, mentre sul Nove Cash or Trash-Chi Offre di Più? ha raccolto 422.000 spettatori, ottenendo il 3% di share.

Preserale, gli ascolti del 19 agosto 2026

Nel preserale di mercoledì 19 agosto 2026 è stata però Rai 1 a tenere ben salda la leadership degli ascolti con Reazione a Catena. L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.977.000 spettatori, pari al 21,5% di share, mentre il programma principale ha coinvolto 2.808.000 spettatori, raggiungendo il 24,8%.

Su Canale 5, The Wall-I Protagonisti ha intrattenuto 1.247.000 spettatori con il 14,5% di share, mentre The Wall ha convinto 1.574.000 spettatori, fermandosi al 15,3%.

Su Rai2, dopo TGSport Sera, che ha raccolto 322.000 spettatori e il 3,8%, Blue Bloods è stato seguito da 337.000 spettatori con il 3,3% nel primo episodio e da 477.000 spettatori con il 3,8% nel secondo. Su Italia1, invece, Studio Aperto Mag ha totalizzato 327.000 spettatori e il 3,5%, mentre C.S.I.-Scena del Crimine ha conquistato 356.000 spettatori, pari al 2,9%.

Su Rai3, le news dei TGR hanno tenuto informati 1.841.000 spettatori, raggiungendo il 15,9% di share. A seguire, Blob ha registrato 659.000 spettatori con il 5,1%, mentre la replica di Via dei Matti n° 0 ha ottenuto 503.000 spettatori e il 3,7%.

Su Rete4, 10 Minuti è stato scelto da 776.000 spettatori con il 7%, mentre La Promessa ha intrattenuto 779.000 spettatori, ottenendo il 6,2%.

Numeri più contenuti per La7, dove Grantchester ha radunato 89.000 spettatori con l’1,1% nel primo episodio e 120.000 spettatori con l’1,2% nel secondo. Su Tv8, 4 Hotel ha conquistato 196.000 spettatori e l’1,8%. Sul Nove, infine, dopo Little Big Italy, che ha ottenuto 212.000 spettatori e il 2,4%, Cash or Trash-Chi Offre di Più? è stato scelto da 315.000 spettatori, pari al 2,5% di share.