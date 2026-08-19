IPA Gerry Scotti

Non c’è tregua per Gerry Scotti e la sua ciurma, La Ruota della Fortuna fa compagnia a tutti gli italiani anche nella settimana dopo Ferragosto e torna puntuale anche per la puntata di mercoledì 19 agosto. Al suo fianco l’immancabile Samira Lui, che, dopo una anno intenso saldamente al timone dell’access prime time di Canale 5 ci ha conquistati con la sua genuina simpatia e bravura: spalla e fedele co-conduttrice del navigato padrone di casa. A far da padrone durante la serata i tre concorrenti che fino alla fine hanno duellato a suon di vocali e consonanti per conquistare la possibilità di partecipare a La Ruota delle Meraviglie, ma non è sfuggita neanche la battuta di Gerry Scotti a Mediaset.

Gerry Scotti punge Mediaset sulle ferie mancate

Durante la puntata Gerry si è lasciato andare, condividendo con gli spettatori una battuta proprio su Mediaset. In risposta a un cruciverba la cui soluzione era “Prenotare già le vacanze dell’anno dopo“, riferendosi a chi da un anno all’altro sa già quando avrà le ferie del lavoro ha ironizzato sulla programmazione del canale, che non ha previsto nessuno stop per La Ruota della Fortuna, che infatti non si è mai fermata e da oltre un anno va in onda nell’access prime time di Canale 5.

“Samira, hai capito? Chi ha le ferie… Qui ci hanno fatto rimanere tutta estate, quali ferie?”. E l’estate al mare? “Venga con me all’idroscalo a Milano!”. Quella di Gerry Scotti è chiaramente un battuta, poiché il conduttore ha più volte ringraziato Mediaset per la fiducia e la responsabilità. Allo stesso modo il conduttore è grato al pubblico di appassionati, che ha confermato la fedeltà al game show di Canale 5 seguendo le avventure dei concorrenti anche ad agosto.

Ricordiamo infatti che Stefano De Martino, “avversario” di orario che spadroneggia nell’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi, si è preso una pausa ad agosto, danto spazio a L’Eredità Summer di Marco di Liorni. Sappiamo però che anche Gerry, grazie alla registrazione delle puntate de La Ruota, ha avuto le sue vacanze in tranquillità a Monopoli, in Puglia, mentre Samira Lui è tornata in costiera amalfitana.

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