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IPA Samira Lui

Non è facile continuare a stupire quando si va in onda tutti i giorni, festivi compresi, persino nel mese di agosto. Eppure Samira Lui continua a lasciare tutti a bocca aperta, sfoggiando un look decisamente alla moda e con un dettaglio che non manca di attirare l’attenzione del collega Gerry Scotti. Il botta e risposta tra i due conduttori è esilarante. D’altronde, i motivi per ridere non mancano: La Ruota della Fortuna si conferma regina degli ascolti d’estate.

Samira Lui e il look con “le prese d’aria”

Con tutto il rispetto per l’avvincente gara e il talento dei concorrenti, il momento più atteso di ogni puntata de La Ruota della Fortuna è l’arrivo in studio di Samira Lui. La conduttrice, stasera, lascia tutti di stucco, rinunciando ai classici abitini romantici a favore di un outfit decisamente alla moda. “L’avevo vista al buio e non mi ero accorto di tutte queste belle paillettone” commenta Gerry Scotti ammirando la luccicante minigonna nera della collega.

Il pezzo forte del look, però, è il top. Si tratta di un morbido gilet in seta bianca, senza maniche, senza bottoni e “portato al contrario”, per dirlo con le parole di Scotti. Il top è infatti tenuto chiuso sul davanti da una fila di sensuali fiocchetti che lasciano intravedere scollatura e ombelico. “Stasera ha messo le prese d’aria” scherza Gerry, e Samira sta al gioco: “Lo regolo in base alla temperatura, quando fa freddo stringo”.

Gerry Scotti realizza il suo sogno con La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti e Samira Lui sono sempre pronti a dar vita a simpatici siparietti, ma stasera un po’ di più. Ne hanno, d’altronde, tutti i motivi. Gli ultimi dati confermano La Ruota della Fortuna regina di ascolti nell’intera estate 2026. Tra il 31 maggio e il 25 agosto Mediaset ha raggiunto una media giornaliera di 2,8 milioni di spettatori, superano di 2,5 milioni della Rai. E in questo risultato non può che pesare la scelta del Biscione di mantenere in onda il suo show di punta, mentre i pacchi di Affari Tuoi sono andati in vacanza.

La classifica è confermata anche sul versante on demand. Durante l’estate, le reti generaliste Mediaset hanno registrato circa 120mila spettatori medi sulla piattaforme web, contro i 37mila di RaiPlay.

Un successo del genere consola Gerry Scotti che, come confessato all’inizio di questa puntata di fine agosto, ha dovuto da tempo rinunciare al proprio vero sogno di ragazzo. Prima di diventare uno dei volti più amati della televisione italiana, il giovane Gerry sognava di diventare una rockstar. E lo ha dimostrato questa sera, muovendo le mani a ritmo come suonasse una vera batteria. “La suonavo anch’io, – ha raccontato – poi ho dovuto smettere, mi hanno cacciato dal condominio”.

Doppietta per il campione appassionato di sport

Look, canzoni e siparietti non mancano mai, ma il vero protagonista de La Ruota della Fortuna è, come sempre, il gioco. Gioco che questa sera, così come quella precedente, è dominato da Davide, organizzatore di eventi sportivi in arrivo da Garlenda, in provincia di Savona. L’aitante giovane è riuscito a porre fine al regno del virtuoso Paolo, che dominava ormai da ben 4 puntate – quasi un record per quest’edizione.

Nella puntata di giovedì Davide ha guadagnato oltre 26mila euro e due biciclette elettriche. Quest’oggi non è così fortunato. Alla ruota delle meraviglie arriva con ben due buste gialle, ma in nessuna delle due si nasconde un gran tesoro. Infine, il campione aggiunge al proprio bottino appena 1.000 euro. Ma c’è sempre domani…