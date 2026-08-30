La Ruota della Fortuna, Gerry punzecchia Samira: “Mi perseguita da un mese”

A La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e Samira Lui si divertono tra piatti estivi e tormentoni mentre Fabio conquista il titolo con un ricco bottino

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Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui conducono "La Ruota della Fortuna"

L’ultimo sabato di agosto si accende con un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti e Samira Lui tornano nell’access prime time di Canale 5 con tre concorrenti pronti a contendersi il titolo e una gara che finisce per cambiare completamente gli equilibri delle ultime puntate.

Prima, però, c’è spazio per gli ormai consueti scambi tra i due padroni di casa. Questa volta a dare a Gerry l’occasione per punzecchiare Samira sono i piatti estivi, che sembrano avergli fatto venire una gran voglia di cambiare stagione.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira scherzano sui piatti estivi

La puntata del 29 agosto de La Ruota della Fortuna inizia, come sempre, con la presentazione dei concorrenti, con Davide di Garlenda, in provincia di Savona, pronto a difendere il titolo dopo aver già conquistato 41mila euro in due puntate, oltre a due e-bike. A sfidarlo sono Gianluca, project manager in un’azienda di costruzioni metalliche di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, e Fabio, che lavora nel marketing di un’azienda alimentare a Milano.

Prima ancora di entrare nel vivo della gara, però, Gerry Scotti trova il modo di dedicare un complimento a Samira Lui. Quando la collega scende dalla scalinata, il conduttore la osserva e commenta: “Sta molto bene con il rosa confetto”.

Poi si parte con uno dei giochi ormai immancabili delle puntate estive, quello dedicato ai piatti tipici. Il tabellone porta in scena la Smorgastarta, una particolare torta a strati preparata con tramezzini, e a indovinare la soluzione è Davide. Il nome, però, è così particolare da diventare subito terreno fertile per gli scherzi tra Gerry e Samira, che iniziano a giocare con la pronuncia e a storpiare la parola con un accento che la stessa Samira definisce quasi bresciano.

La complicità tra i due torna anche nella manche dedicata ai tormentoni. Al centro del tabellone c’è Malavita dei Coma_Cose e questa volta è Gianluca a trovare la soluzione, riuscendo così a mettere insieme i suoi primi 3.800 euro. Mentre i Fortuna Five si esibiscono, Gerry si lascia coinvolgere dalla musica e inizia a ballare, ma un suo movimento incuriosisce Samira, che non riesce a capire cosa stia facendo.

“La polenta, lei mi perseguita da un mese con i piatti estivi, a me è venuta voglia di una bella polenta”, spiega il conduttore chiedendole se, prima o poi, arriveranno anche i piatti invernali. Samira lo rassicura: arriveranno, anche se per il momento è ancora decisamente presto.

La Ruota della Fortuna, Fabio ribalta la gara e conquista il titolo

La gara cambia più volte volto e, dopo un avvio in cui Fabio sembra faticare a trovare il passo giusto, il concorrente riesce poco alla volta a rimettersi in gioco. Con Compiti per le vacanze sale a 3.400 euro, poi il Ciak, si gira gli permette di fare un balzo importante: trova uno dei Ciak dal valore di 5mila euro e indovina il tabellone dedicato ad Arma letale, arrivando a 10.400 euro.

Gianluca non resta però a guardare e nel Traghetto Express riesce a superarlo, portandosi a 12.600 euro. Al Triplete consolida il vantaggio con 13.600 euro, mentre Fabio è a 11.400 e Davide, il campione in carica, è ormai molto distante, fermo a 1.000 euro.

La partita, però, si decide davvero nell’Ultimo Round. Fabio trova la soluzione del tabellone “Rituale maschile” e fa un salto incredibile fino a 51.400 euro, abbastanza per superare Gianluca e conquistare il titolo. “Che botta, lasciamelo dire!“, commenta Gerry Scotti davanti alla cifra raggiunta dal nuovo campione.

Fabio può così festeggiare il titolo con La Ruota delle Meraviglie. Il tema dei tre tabelloni è “Vent’anni fa” e il concorrente riesce a indovinarne due, conquistando due buste verdi. Per scegliere da quale partire si affida anche al consiglio dell’amico presente in studio e punta sulla numero 3: dentro trova 15mila euro, che decide di conservare. Il suo bottino sale così a 66.400 euro in una sola sera.

La scelta si rivela azzeccata, perché nella busta numero 1 ci sono soltanto 1.000 euro. Resta la busta rossa e Gerry, prima di aprirla, prova a tenere alta la suspense: “Oh, mamma. Ma era già contento, che bisogno c’è di dare… Vabbè dai, ci sono due biciclette“. Fabio porta a casa anche le due e-bike e chiude la sua prima puntata da campione con un risultato davvero importante.