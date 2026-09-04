Beautiful, le anticipazioni del 6 settembre 2026: Steffy corre da Taylor e Ridge

Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Brooke in "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 6 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 settembre 2026

Hope è sconvolta dopo che Steffy, accusandola di aver oltrepassato ancora una volta i limiti con Finn, l’ha licenziata su due piedi. Rifugiandosi da Katie, Hope racconta la propria versione dei fatti: stava provando alcuni capi della linea “Bedroom” quando Finn è entrato inaspettatamente nell’ufficio. Nel tentativo di spiegarsi, è inciampata ed è caduta addosso a lui proprio nel momento in cui Steffy è entrata, fraintendendo la situazione. Katie si convince subito che si sia trattato solo di un incidente e cerca di rassicurarla. Nel frattempo, Steffy si confronta con Ridge e Taylor, ribadendo di non voler più tollerare quello che considera un comportamento ossessivo di Hope nei confronti del marito. Taylor sostiene la figlia e insiste affinché Hope venga allontanata dall’azienda. Hope si presenta per difendersi e cerca inutilmente di spiegare le sue ragioni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.