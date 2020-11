Come creare il kit regalo beauty personalizzato: idee e consigli per non sbagliare

editato in: da

Il Natale si avvicina e, anche se quest’anno saranno sicuramente delle festività particolari, quale miglior modo per tirarci su il morale se non pensando già ai regali da fare (e perché no, da ricevere)? I regali beauty vanno per la maggiore, sia per lei che per lui, perché comodi ma soprattutto utili. Per non sbagliare, ecco qualche consiglio per creare un perfetto kit regalo beauty personalizzato.

Per chi ama la skincare e i rituali di bellezza

Per la vera beauty lover niente di meglio di un cofanetto contenente più prodotti da testare e con cui sperimentare. Chi utilizza spesso prodotti per la cura della pelle apprezzerà sicuramente scrub, maschere, tonici e sieri, oltre alla più classica crema o detergente viso. Assicuratevi di conoscere il tipo di pelle della persona a cui è destinato il regalo, questo ne garantirà di sicuro il successo. Regalare un kit beauty con prodotti per la pelle grassa a chi ha la pelle secca o viceversa, infatti, renderà praticamente impossibile l’utilizzo. Se siete in dubbio, meglio optare per prodotti idratanti, di solito un passe-partout, come ad esempio il cofanetto Una pausa per me di Mediterranea Cosmetics. In questo modo chi ha la pelle secca potrà abbinare dei prodotti più nutrienti, chi ha la pelle grassa potrà utilizzare prodotti idratanti per le giornate in cui la pelle necessita di più coccole. Via libera anche a crema mani e burro cacao, adatti a tutti e sempre utilissimi, specie per la stagione invernale.

Per la mamma, la nonna, la zia o pelli che hanno bisogno di qualche coccola in più

Quando scegliete di creare un kit beauty come regalo, da tenere in mente è anche l’età della persona a cui è destinato. I prodotti per una pelle giovane non sono gli stessi per una pelle matura, non tanto per quanto riguarda la tipologia di prodotti, ma per gli attivi contenuti all’interno. Mediterranea Cosmetics propone tanti cofanetti adatti a tutte le età, dai 30 anni agli 80. Sono calibrati per le esigenze di ogni pelle, per contrastare le prime rughe delle trentenni e quarantenni, evitare il rilassamento cutaneo di cinquantenni e sessantenni e per eliminare macchie d’età, idratare e proteggere la pelle più fragile a 70 e 80 anni.

Per la ragazza giovane che inizia ad affacciarsi al mondo beauty

Per chi inizia ad affacciarsi al mondo beauty, utilizzando le prime creme e i primi prodotti per la cura del viso o del corpo, l’ideale è creare un kit beauty basic, senza troppi prodotti e universale. A meno che non sia una persona appassionata di skin care, infatti, troppi prodotti potrebbero spaventare la persona che riceve il regalo e farla desistere da iniziare una corretta skincare routine. Sono perfetti i kit idratanti, perché qualsiasi pelle ha bisogno di idratazione, soprattutto con il freddo ed il vento. Ma anche i kit corpo profumati, come il cofanetto Momenti Giocosi Mediterranea Cosmetics, che contiene crema mani, bagnoschiuma glitterato e crema corpo profumata, prodotti di utilizzo quotidiano che è impossibile non apprezzare.

Per la vera makeup lover ma anche per chi non è ancora una pro del trucco

Se invece volete optare per un regalo makeup, a meno che non conosciate perfettamente i gusti della persona, l’ideale è regalare un cofanetto con gli essenziali per il trucco. Balsamo labbra, rossetto classico o liquido, palette dei toni neutri o magari mascara e matita nera, questi ultimi presenti nel kit Mediterranea Cosmetics A me gli occhi. Sono prodotti di utilizzo quotidiano quasi per tutti, sia per i veri appassionati di makeup sia per chi è alle prime armi, sia per chi si trucca pochissimo sia per chi non esce di casa senza una full face.

Il regalo beauty passe-partout per la persona che non si conosce bene

Capita poi di voler fare un regalo a qualcuno che non si conosce molto bene e, anche in questo caso, il regalo beauty viene in nostro soccorso. Bagnoschiuma, crema mani, crema idratante o rassodante, trattamenti per i piedi o scrub sono l’ideale, perché adatti sia a chi regolarmente utilizza questi prodotti, sia per chi si dedica una coccola ogni tanto, quasi come fosse in una SPA, magari per scacciare lo stress. Mediterranea Cosmetics propone il cofanetto Rituale corpo o Idratazione corpo, con un mix di prodotti studiato per prendersi cura del corpo con prodotti ricchi di complessi idratanti, olio di oliva ed acqua termale.

Per lui, per invogliarlo a prendersi cura della propria pelle

E per gli uomini? Il perfetto kit regalo beauty esiste anche per lui. Se fino a qualche anno fa la cosmetica per l’uomo non era praticamente contemplata e far applicare una crema viso al proprio papà, fratello, fidanzato o marito era praticamente impossibile, oggi sempre più uomini si affidano alla cosmetica. D’altronde la pelle è pelle no? La pelle dell’uomo è spesso più grassa, ma non per questo non ha bisogno di idratazione. Un kit con siero e crema viso è l’ideale, oppure il più classico ma sempre utile kit con bagnodoccia, deodorante e dopobarba, come il cofanetto Per Lui ogni giorno Mediterranea Cosmetics. Se invece è un amante della barba, niente di meglio del Kit da barba Men’s Grooming Beard Kit, un cofanetto completo per tenerla pulita ed ordinata con prodotti performanti come shampoo, balsamo, olio e siero.

Per l’amante della cosmetica bio ed ecologica

Per l’amica, la mamma, la sorella o la collega che è attenta all’ambiente e utilizza solo prodotti ecologici, invece, un giro in bioprofumeria è quello che ci vuole. Ma se non conoscete questo mondo, per non sbagliare meglio optare per kit già pronti, come il Cofanetto Bio Routine Mediterranea Cosmetics, che contiene un balsamo corpo, un bagnodoccia, un latte tonico 2 in 1 ed anche una crema viso. Un regalo completo e attento all’ambiente che farà felice non solo chi utilizza la cosmetica bio, ma che mette d’accordo tutti.

Ecco quindi tante idee per creare il kit regalo beauty personalizzato perfetto per ogni occasione, persona ed esigenza. Un regalo utile e curato, pensato in maniera specifica per chi si affaccia al mondo beauty o per chi già ne è appassionato, perfetto tra l’altro in questo periodo storico in cui è difficile vedersi e ritrovarsi per festeggiare. I kit infatti, sono un’ottima idea regalo anche perché si possono far recapitare comodamente a casa, per una vera e propria sorpresa inaspettata. Il piccolo consiglio extra? Le spedizioni sono gratuite sullo shop online Mediterranea Cosmetics!