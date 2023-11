Calendari dell’Avvento beauty (e low cost): i migliori a meno di 50 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Calendario dell'Avvento

È tornato quel momento dell’anno: mentre Natale si avvicina sempre di più e l’atmosfera si arricchisce di colori e profumi incredibili, ha inizio il conto alla rovescia. E qual modo migliore di farlo se non regalandosi un bel Calendario dell’Avvento? Tra le tantissime proposte disponibili online, stavolta abbiamo cercato quelle beauty: apri una casellina al giorno per scoprire buonissimi prodotti per la bellezza e la cura del corpo, così da arrivare alle feste natalizie pronta per sfoggiare il tuo look più bello. Senza contare che sono ottime idee regalo per le tue migliori amiche, per la mamma, per tua figlia… ecco quali sono i Calendari dell’Avvento beauty a meno di 50 euro.

Calendari dell’Avvento beauty su Amazon

Una vera esplosione di colore e bellezza: il Calendario dell’Avvento W7 Beauty Blast contiene tantissimi prodotti in vari formati (incluse piccole confezioni da viaggio, per le tue prossime avventure in giro per il mondo). Sono presenti tutti i più venduti del brand, dagli accessori per capelli al make up, passando per i prodotti per la cura della pelle. E ogni singolo regalo è ben impacchettato, per garantirti una sorpresa al giorno.

Fonte: Amazon

Acquista subito il Calendario dell’Avvento W7 Beauty Blast a soli 29,95€

Sei alla ricerca di qualche idea originale per il make up di Natale e di Capodanno? Lasciati ispirare dall’ampia selezione di prodotti contenuti nel Calendario dell’Avvento beauty di Aifanciey: rossetti, matite, palette di ombretti, maschere per il viso e persino un buonissimo profumo ti aspettano dietro ogni piccola casella da aprire giorno dopo giorno. È l’idea regalo perfetta anche per le tue migliori amiche.

Fonte: Amazon

Qui puoi trovare il Calendario dell’Avvento beauty di Aifanciey a soli 28,49€

Il Calendario dell’Avvento Body and Earth contiene ben 24 piccole idee regalo per la skincare e non solo, tutte legate al Natale: candele colorate, creme per mani e piedi, sali da bagno, bagnoschiuma profumati e una bomba da bagno, assieme a tante altre decorazioni natalizie. È davvero un ottimo regalo da fare (e ricevere!) per attendere le feste con gioia, prendendoti cura della tua pelle.

Fonte: Amazon

Il Calendario dell’Avvento Body and Earth è tuo a soli 44,99€

Calendari dell’Avvento beauty su Douglas

Pronta per una sferzata di colore? Il Calendario dell’Avvento Astra Lover, disponibile su Douglas, contiene ben 12 prodotti in full size per prepararti alle feste in grande stile. C’è un’ampia scelta, dalle maschere di bellezza alle palette di ombretti, per fare il pieno di prodotti di make up e di skincare in vista del Natale.

Fonte: Douglas

Non lasciarti sfuggire il Calendario dell’Avvento Astra Lover a soli 49,90€

Anche il Calendario dell’Avvento beauty firmato Douglas è una vera sorpresa: ogni casellina nasconde un prodotto dedicato al make up, per un totale di 24 regali tutti da scoprire. Rossetti, smalti, matite, ombretti e tantissimi accessori per dare vita al tuo look preferito. Ed è anche un’ottima idea regalo per sorprendere le tue amiche.

Fonte: Douglas

Compra subito il Calendario dell’Avvento Douglas a soli 35,99€

Divertiti con il fai da te grazie al nuovo Calendario dell’Avvento di Catrice: la confezione include 24 prodotti beauty, tra make up, skincare e accessori, ma anche tutto l’occorrente per realizzare da sola il tuo calendario. Ci sono 24 sacchetti di carta dai bellissimi colori e tanti adesivi abbinati, per dare vita a tanti regalini da aprire giorno dopo giorno, in attesa dell’arrivo del Natale.

Puoi acquistare qui il Calendario dell’Avvento di Catrice ad appena 45,99€

Calendari dell’Avvento beauty su Sephora

Se ami i prodotti a marchio Sephora, allora non lasciarti sfuggire l’esclusivo Calendario dell’Avvento The Future is Yours: ben 24 regali tutti da scoprire, tra accessori, make up e prodotti per la cura della pelle, che ti accompagneranno sino a Natale. E quest’anno c’è persino una sorpresa extra. Il calendario contiene 24 QR code: inquadrandoli, potrai accedere ad altrettanti contenuti digitali come tutorial, hacks per il trucco e molto altro.

Fonte: Sephora

Acquista subito il Calendario dell’Avvento di Sephora a soli 49,99€

E una volta passato il Natale? Le feste non sono ancora finite, proprio come le sorprese di Sephora: ecco allora il Calendario Post-Avvento che ti terrà compagnia sino a Capodanno, con altri 11 regali preziosissimi. Potrai trovare i must have per il make up e la skincare, oltre ad accessori utilissimi. Se vuoi regalarlo, non dimenticare di scansionare i QR code presenti per inviare un messaggio d’auguri personalizzato.

Fonte: Sephora

Qui puoi trovare il Calendario Post-Avvento di Sephora ad appena 34,99€

Calendari dell’Avvento beauty per uomo

Chi ha detto che un bel Calendario dell’Avvento beauty sia adatto solamente ad una donna? Vediamo alcune splendide idee regalo per sorprendere il tuo migliore amico o il tuo partner. Il Calendario dell’Avvento Douglas Men 24 Days of Grooming è l’ideale per chi non si separa mai dalla sua amata barba. Contiene tantissimi prodotti per la cura della pelle e per avere sempre sotto controllo la barba.

Fonte: Douglas

Acquista subito il Calendario dell’Avvento Douglas Men 24 Days of Grooming a soli 34,95€

Un altro fantastico Calendario dell’Avvento beauty dedicato alla barba è quello di KreativeKraft: ogni piccola porticina nasconde qualcosa di sorprendente, per rendere l’attesa del Natale ancora più indimenticabile. Il calendario contiene 24 prodotti per la cura del corpo, del viso e della barba, incluso uno splendido sacchetto di iuta per riporre tutti i regali e averli sempre con sé, anche in viaggio.

Fonte: Amazon

Puoi trovare qui il Calendario dell’Avvento KreativeKraft a soli 29,99€

Il Calendario dell’Avvento Bath & Body è l’idea regalo perfetta per ogni uomo che ami prendersi cura di sé. Elegante e coloratissimo, il cofanetto contiene 24 prodotti per viso e corpo, ma anche tanti accessori e utensili che si rivelano utili ogni giorno. Ci sono, tra gli altri, balsamo dopobarba, rasoio, olio da barba, sali da bagno, gel doccia e shampoo, scrub, strumenti multifunzione e un comodo apribottiglia da viaggio.

Fonte: Amazon

Non lasciarti sfuggire il Calendario dell’Avvento Bath & Body a soli 39,99€

