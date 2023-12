No, non è un luogo comune: il Natale ci rende davvero più buoni (e anche più felici). E a confermarlo è proprio la scienza

Nel mondo esistono due categorie di persone che mostrano tutte le loro diversità proprio in questo periodo: quelle che amano il Natale e quelle che lo cancellerebbero dal calendario seduta stante. Quella degli elfi contro il Grinch, del resto, è una “battaglia” che non appartiene solo alle favole, ma che trova nella realtà una trasposizione piuttosto evidente.

Eppure, nonostante siano tante le persone che odiano il Natale per tutta una serie di motivi condivisibili o meno, è impossibile negare che il periodo dell’Avvento è capace di sciogliere anche i cuori più gelidi. Sono tante e diverse, infatti, le evidenze scientifiche che confermano tutta una serie di benefici e di effetti positivi che queste settimane apportano al nostro benessere e all’umore.

E non solo, perché a quanto pare le atmosfere natalizie ci renderebbero più cordiali, gentili e accoglienti nei confronti di amici, vicini e conoscenti. Quindi no, non è un luogo comune: il Natale ci rende davvero più buoni. E a confermarlo è la scienza.

Il Natale ci rende più buoni: lo studio

Le atmosfere natalizie, le luci scintillanti e le decorazioni hanno un effetto benefico sulle persone e anche sulle relazioni: lo conferma la scienza. I Grinch del mondo, dunque, dovranno ricredersi e arrendersi al fatto che sì, il Natale ci rende davvero più buoni, almeno all’apparenza.

A dimostrarlo è stata una ricerca pubblicata su Science Direct e condotta dai ricercatori Carol M. Werner, Sonja Peterson-Lewis e Barbara B.Brown. Gli esperti hanno preso in esame un campione di persone, residenti negli Stati Uniti, analizzando la loro percezione davanti alle case addobbate in occasione di Natale.

È emerso che, ritrovandosi davanti a queste dimore, le persone hanno percepito una speciale connessione con gli abitanti della casa, pur non conoscendoli. Sono bastate delle lucine e diverse decorazioni per considerare i proprietari di casa più amichevoli e accoglienti nei confronti dei vicini. In poche parole, i cittadini esaminati hanno utilizzato le decorazioni natalizie per determinare la gentilezza e la bontà di persone che non avevano mai visto.

Da questa consapevolezza, gli esperti dello studio sono arrivati alla conclusione che le atmosfere natalizie apportano dei benefici alle relazioni sociali e rendono le persone più aperte, socievoli e accoglienti nei confronti delle altre. E perché no, anche più buone.

Ma non è tutto perché sempre la scienza conferma che il Natale, oltre a renderci più buoni, ci rende anche più felici.

Bontà e felicità: tutti i benefici del Natale

Secondo Deborah Serani, psicologa e docente dell’Adelphi University di New York, le atmosfere di Natale ci rendono più felici, allegri e spensierati. Uno dei fattori scatenanti di gioia e buon umore ha a che fare direttamente con le luci vivaci e scintillanti che stimolano gli ormoni della felicità. Secondo l’esperta questo processo è collegato anche alla cromoterapia che aumenta i livelli di energia e la felicità. Inoltre, le decorazioni natalizie innalzano naturalmente i livelli di dopamina, l’ormone legato al benessere.

Ma non è tutto perché l’arrivo del periodo dell’Avvento ha direttamente a che fare anche con i ricordi dell’infanzia. Perdersi e immergersi nelle atmosfere natalizie, infatti, ci riporta inconsciamente indietro nel tempo a quando, da bambini, vivevamo questo periodo magico con innocenza e gioia.