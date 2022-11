Calendari dell’Avvento Beauty 2022 makeup e skincare

Fonte: Unsplash

Lo Spirito Natalizio è già nell’aria, le strade iniziano ad accendere le lucine e luminarie e le case a decorarsi con alberi, addobbi di ogni tipo ma soprattutto calendari dell’Avvento beauty 2022 per aspettare il fatidico 25 dicembre. Ecco 40 idee calendari Avvento beauty 2022 tra calendario dell’Avvento makeup, calendario dell’Avvento skincare, calendario dell’Avvento luxury, calendario dell’Avvento uomo, calendario dell’Avvento unghie e calendari dell’Avvento per ogni tasca. E tu, quale sceglierai?

I grandi classici più acquistati da non lasciarti scappare

Pinalli, Pinallone Calendario Avvento 2022

Pinallone, il calendario dell’avvento 2022 Pinalli ricorda un famoso “sorpresone” degli anni ’90 e infatti, oltre a 25 sorprese quasi tutte in big size tra skincare, makeup, prodotti capelli e fragranze diventa anche un gioco da tavolo, perfetto dopo il pranzo di Natale. Qualche spoiler? Nabla Cosmetics, Mulac Cosmetics, Gyada Cosmetics, Mac Cosmetics, Diego Dalla Palma, Bobbi Brown… serve continuare?

Pinalli, Pinallone Calendario Avvento 2022. Prezzo: 149,00€ su pinalli.it

Sephora Favorites Calendario Dell’Avvento 2022

È senza dubbio uno dei calendari dell’Avvento 2022 più attesi Sephora Favorites che, udite udite, non contiene 24 sorprese ma ben 26, di cui 7 in formato full size. Una volta finite le caselle, poi, puoi riutilizzare la scatola per riporre i tuoi tesori beauty. Tra i brand più amati: Makeup Forever, Natasha Denona, Huda Beauty, Benefit e Too Faced.

Sephora, Sephora Favorites Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 149,90€ su sephora.it

Nabla Calendario Dell’Avvento 2022

È vero, il calendario dell’Avvento Nabla Cosmetics contiene 12 prodotti e non 24, ma sono tutti in full size, e che prodotti! Mascara, illuminante, ben due palette, prodotti sopracciglia, occhi e labbra, per realizzare il makeup perfetto per le feste.

Nabla Cosmetics, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo 129,00€ su sephora.it

Douglas Beauty Highlights Calendario Avvento 2022

24 esclusivi prodotti tra makeup, skincare e profumi per il calendario dell’Avvento multibrand Douglas Beauty Highlights, per un valore di oltre 350€ a soli 60€. All’interno brand come Sol De Janeiro, Real Techniques, Ariana Grande, Aveva, Coeva, Estée Lauder, Jeffree Star Cosmetics e tanti altri, in pratiche minitaglie perfette in viaggio.

Douglas, Beauty Highlights Calendario Avvento. Prezzo: 60,00€ su douglas.it

Astra Lover Calendario Dell’Avvento

Il calendario dell’Avvento Astra Lover contiene 12 prodotti in full size, dalla skincare al makeup con tanti best seller come My Gloss Spicy Plumper e Subliminal Mascara X Volume. Per non lasciare gli altri giorni senza sorpresa, però, sono abbinate ai prodotti 12 frasi spiritose e motivazionali che ricordano un po’ i calendari dell’Avvento di una volta, in cui aprivi le caselline di cartone e trovavi una figura rappresentata.

Astra Lover Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 49,90€ su douglas.it

L’Oréal Paris Calendario Dell’Avvento 2022

24 sorprese sono contenute all’interno del calendario dell’Avvento 2022 L’Oréal Paris con i best-seller del brand. Prodotti capelli, tanto makeup e qualche prodotto skincare per farti provare i prodotti più amati del brand, partendo da occhi, base viso e labbra per arrivare a cura del viso e dei capelli.

L’Oréal Paris, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo: 152,99€ su douglas.it

Lookfantastic The Beauty Story Calendario Dell’Avvento 2022

Riuscirai a resistere alla tentazione di aprire il celebre calendario dell’Avvento Lookfantastic? Ben 26 prodotti tra makeup, skincare, candele e accessori per provare brand best-seller dell’e-commerce e testare qualche brand di nicchia molto particolare. Tra i brand anche By Terry, Drunk Elephant, Christophe Robin e tanti altri.

Lookfantastic, The Beauty Story Advent Calendar. Prezzo: 115,00€ su lookfantastic.it

Amazon Beauty Calendario Dell’Avvento

Anche Amazon ha fatto il suo calendario dell’Avvento, con 24 sorprese dedicate ai brand più venduti dal sito. 3ina, Biopoint, Elizabeth Arden, Equilibra, Elemis, Foreo, Remington, Deborah Milano e tanti altri rendono questo calendario completo, con prodotti skincare, makeup e per la cura del corpo e dei capelli.

Amazon Beauty Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 69,95€ su amazon.it

Blissim Calendario Dell’Avvento 2022

Un calendario multimarca con brand di un certo spessore ad un prezzo contenuto, ecco cos’è il calendario dell’Avvento Blissim. Caudalie, Bioderma, Poolar, Pai, Sunday Riley, Respira, Rituals, Davines e tanti altri brand per una selezione che spazia dal makeup alla skincare, tutta da provare.

Blissim, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo: 69,00€ su amazon.it

Calendari dell’avvento makeup low cost sotto 50€

Calendari avvento makeup

Douglas Makeup Advent Calendar

Quest’anno Douglas propone calendari dell’Avvento per ogni fascia di prezzo e ogni gusto. Il primo che proponiamo è davvero low cost ,a contiene una selezione di prodotti makeup, mani e accessori davvero ricca, da scoprire in 24 caselle. Ombretti, palette, mascara, prodotti labbra, matite, lime, spugnette e accessori vari, tutto del marchio Douglas.

Douglas, Makeup Advent Calendar. Prezzo: 35,99€ su douglas.it

Catrice Advent Calendar DIY Christmas Collection

Un ibrido tra un calendario fai da te e un calendario makeup: Catrice Advent Calendar DIY Christmas Collection. Contiene 24 sorprese, 24 sacchetti di carta e adesivi numerati, così che tu possa decidere come mettere i prodotti all’interno per una persona cara e personalizzare così il calendario dell’Avvento.

Catrice, Advent Calendar DIY Christmas Collection. Prezzo: 45,99€ su douglas.it

Douglas Advent Calendar Luxury Edition

24 caselle con 24 prodotti makeup, skincare e accessori. Patch occhi, concentrato occhi, struccanti di vario tipo, maschere viso, lozioni e tonici, palette e ombretti, rossetti e anche un mini piegaciglia, per permetterti di realizzare un makeup a regola d’arte, ma senza occupare tanto spazio.

Douglas, Advent Calendar Luxury Edition. Prezzo: 44,95€ su douglas.it

Calendari avvento skincare

Aifanciey Bath Advent Calendar

Aifanciey Bath Advent Calendar pensa al momento del bagno e della doccia con un calendario dell’Avvento tutto dedicato e ricco di accessori. 12 prodotti per viso e capelli tra shampoo, detergente viso, maschere, creme viso e contorno occhi e una fascia per spostare i capelli, 7 prodotti corpo tra gel doccia, creme, bombe da bagno, 3 articoli per le mani e i piedi e vari accessori.

Aifanciey Bath Advent Calendar. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

Calendari avvento uomo

Douglas 24 Days OF Men Grooming Advent Calendar

Anche l’uomo vuole il suo calendario dell’Avvento e Douglas 24 Days Of Men Grooming lo accontenta. 24 sorprese tra prodotti per la cura del corpo, del viso, della barba e accessori per una routine viso perfetta. Maschere, Saponi e detergenti, balsami barba, creme viso, creme contorno occhi, deodorante, forbicine e tanto altro.

Douglas, 24 Days OF Men Grooming Advent Calendar. Prezzo: 29,95€ su douglas.it

KreativeKraft The Ultimate Grooming Set Advent Calendar

Il calendario dell’avvento perfetto per chi porta la barba è KreativeKraft The Ultimate Grooming Set Advent Calendar. 24 sorprese dedicate alla skincare maschile che contiene balsamo, olio, shampoo barba, crema viso, maschere ed accessori per un grooming perfetto, da capo a piedi.

KreativeKraft, The Ultimate Grooming Set Advent Calendar. Prezzo: 31,99€ su amazon.it

Calendari avvento beauty misti makeup e skincare

Kiko Joyful Holiday Advent Calendar

Un calendario dell’Avvento Beauty che mette d’accordo tutti: 24 prodotti sia in formato regular che minitaglia, sia makeup che skincare che accessori ed un prezzo davvero contenuto per Kiko Joyful Holiday Advent Calendar. Rossetti, smalti, matite occhi, salviette, basi viso, mascara, pennelli e ombretti per realizzare il makeup perfetto per brillare durante le feste.

Kiko, Joyful Holiday Advent Calendar. Prezzo: 49,99€

Sephora Collection Calendario dell’Avvento Beauty Discovery Wishing You

Un prezzo di tutto rispetto per un calendario dell’avvento beauty da ben 24 caselle: scopri tutti i best-seller Sephora Collection tra makeup, accessori, skincare e prodotti corpo, contenuti in un pack green con cartone proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. Perfetto per chi ama i prodotti a marchio Sephora Collection o per chi non li conosce ancora.

Sephora, Sephora Collection Calendario Dell’Avvento Beauty Discovery Wishing You. Prezzo 44,99€ su sephora.it

Calendari dell’avvento beauty tra 50 e 150€

Calendari avvento makeup

Pupa Milano Beauty Advent Calendar

Una piccola città natalizia e innevata racchiude 24 prodotti makeup nel calendario dell’Avvento Pupa Milano Beauty Advent Calendar. I best-seller del brand come il mascara Pupa Vamp! E gli smalti Lasting Color Gel non possono mancare, ma tra pennelli, ombretti, matite, temperamatite, elastici e rosetti c’è proprio l’imbarazzo della scelta.

Pupa Milano, Beauty Advent Calendar. Prezzo: 119,00€ su douglas.it

Calendari avvento skincare

Dr. Haushcka Calendario Dell’Avvento 2022

Un pack raffinato, minimale ed elegante per contenere l’altissima qualità dei prodotti Skincare Dr. Hauscka. 23 minitaglie e una speciale sorpresa il 24 dicembre, per lasciarsi guidare alla scoperta della cosmesi naturale e biologica.

Dr. Haushcka, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo 85,00€ su pinalli.it

L’Occitane En Provence Calendario Dell’Avvento Natale 2022

Lasciati ispirare dallo spirito della Francia, alla scoperta delle quattro stagioni del paesaggio provenzale, che contiene gli iconici trattamenti più amati del brand, tra cui l’iconica crema mani Karité e il Siero Reset Immortelle. Basta spoiler!

L’Occitane En Provence, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo 59,00€ su pinalli.it

Biotherm Calendario Dell’Avvento 2022

Il calendario dell’Avvento 2022 Biotherm ti permette di scoprire il brand con 24 minitaglie dei best-seller più amati, perfetti da portare in viaggio per avere sempre con te una routine completa. Tra i prodotti più iconici: Biotherm Life Plancton Elixir e Life Plancton Eye e il nuovissimo Blue Therapy Pro-Retinol Cream.

Biotherm, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo 91,25€ su pinalli.it

Rituals The Ritual Of Advent 24 Days Of Merry Rituals

Se cerchi un calendario dell’avvento che ti farà felice non solo per le sorprese, ma anche perché va assemblato e, una volta pronto, sarà un perfetto albero di Natale decorato, non puoi perderti Rituals The Ritual Of Advent. 24 sorprese per un vero e proprio rituale di bellezza tra candele, creme corpo, creme viso, prodotti capelli, bagnoschiuma e accessori profumatissimi, come del resto tutti i prodotti del brand.

Rituals, The Ritual Of Advent 24 Days Of Merry Rituals. Prezzo: 69,50€ su sephora.it

Origins Funhouse Calendario Dell’Avvento

Un calendario dell’avvento perfetto per chi ama la skincare e i prodotti di qualità e senza’altro Origins Funhouse, una valigetta verde che contiene 24 sorprese con i best seller del brand, per scoprire tutte le linee più amate. Maschere, tonico, creme viso, detergenti viso, scrub e contorno occhi per una skincare routine davvero completa.

Origins, Origins Funhouse Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 135,00€ su sephora.it

Nuxe Huile Prodigieuse Calendario Dell’Avvento

L’iconfondibile profumo di Nuxe ti accompagnerà nell’apertura delle 24 caselle del calendario dell’Avvento Nuxe Huile Prodigiose. Gel purificante, varie tipologie di crema idratante giorno e notte, fluidi e sieri, gel detergenti, creme mani e corpo e profumi lo rendono davvero completo.

Nuxe, Huile Prodigieuse Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 86,99ze su douglas.it

Espa Welness Advent Calendar

Il calendario dell’avvento Essa è perfetto per chi cerca prodotti efficaci, naturali e che siano una coccola per il corpo, la mente e lo spirito. 25 sorprese da scoprire per scoprire i best-seller del brand, tra detergenti, prodotti per capelli, oli, sieri, trattamenti e prodotti per la skincare del viso.

Espa, Wellness Advent Calendar: Prezzo: 159,20€ su lookfantastic.it

L’Erbolario Calendario Dell’Avvento Aspettando Il Natale

Profumi, creme corpo, bagnoschiuma e prodotti viso rendono il calendario dell’Avvento L’Erbolario perfetto per chi ama il brand o per chi desidera sorprese di vario genere, tra cui anche qualche piccolo gioiello. Completano il calendario dell’avvento dei sacchetti in raso e una mini size di CC Cream Rouj.

L’Erbolario, Calendario Dell’Avvento Aspettando Il Natale. Prezzo: 54,90€ su amazon.it

Nivea Calendario Dell’Avvento

È forse uno dei primi brand che usiamo fin da piccoli, che ci ricorda l’infanzia: il calendario dell’Avvento Nivea ci regala queste sensazioni per 24 giorni, con 24 sorprese con i prodotti intramontabili del marchio. 18 prodotti di cui 11 in full size, spaziando tra prodotti viso e corpo e 6 accessori.

Nivea Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 67,90€ su amazon.it

Calendari avvento beauty misti makeup e skincare

Clarins Calendario dell’Avvento 2022

24 sorprese soprattutto a tema skincare, ma non mancano prodotti makeup nel calendario dell’Avvento 2022 Clarins. Perfetto per chi ama il brand, per chi vuole provare nuovi prodotti e i classici più amati.

Clarins, Calendario dell’Avvento 2022. Prezzo: 121,41€ su pinalli.it

Lancôme Calendario Dell’Avvento 2022

Il calendario dell’Avvento 2022 Lancôme è perfetto per chi ama Parigi, perché il design con la Tour Effel richiama proprio lo skyline della Ville Lumière. E saranno altrettanto gradite le 24 caselle tutte da scoprire, con 6 prodotti full size del valore di 195€ e 18 travel size tra makeup, skincare e fragranze.

Lancôme, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo: 135,00€ su sephora.it

Lumene Finland Beauty Treasure Advent Calendar

Amanti dello stile nordico a rapporto: indispensabile il calendario dell’Avvento Lumene Finland Beauty Treasure, con 24 must have del brand. 17 prodotti skincare e 7 makeup per scoprire o riscoprire Lumene.

Lumene Finland, 24 Nordic Beauty Treasures Advent Calendar. Prezzo: 87,45€ su lookfantastic.it

Clinique Calendario Dell’Avvento 2022

In attesa del Natale non c’è periodo migliore per scoprire i best-seller di Clinique o collezionare mini taglie dei tuoi prodotti preferiti del brand, perfetti per eseguire la tua skincare routine completa anche in viaggio, così come un makeup veloce con prodotti essenziali. Contiene anche il famoso balsamo Take The Day Off, la Clarifying Lotion e la crema Moisture Surge e, per il makeup, mascara, il Chubby Stick e tanti altri prodotti.

Clinique, Calendario Dell’Avvento 2022. Prezzo: 99,00€ su douglas.it

Shiseido Calendario Dell’Avvento Pop Up

24 sorprese beauty e makeup ispirate ai rituali del Giappone, per preparare la pelle con una perfetta skincare routine e poi aggiungere un tocco di colore con i prodotti makeup. Prodotti per ogni tipologia di pelle e per ogni gusto, per mettere alla prova tutti i best-seller del brand.

Shiseido, Calendario Dell’Avvento Pop Up. Prezzo: 150,00€ su douglas.it

Calendari avvento unghie

Néonail Calendario Dell’Avvento

Non solo un calendario dell’Avvento per chi ama la manicure, ma Néonail è il calendario dell’Avvento perfetto per chi ama il semipermanente e le nail art.12 diversi colori di smalto semipermanente, 2 foil, una polvere orografica 3D con il pennellino, 2 basi, 2 top coat, 2 smalti da uno, step crema mani, olio cuticole e due sorprese non a tema mani.

Néonail Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 79,99€ su douglas.it

Opi Jewel Be Bold Collection Nail Lacquer Mini Advent Calendar

Opi non ha bisogno di presentazioni in quanto uno dei brand più famosi quando si parla di smalti e prodotti per la manicure. Il calendario dell’Avvento OPI non è certo da meno, con 25 mini-smalti in ogni colore possibile e immaginabile, tra best seller e Limited Edition pensati per le festività, per cambiare smalto ogni giorno.

Opi, Jewel Be Bold Collection Nail Lacquer Mini Advent Calendar. Prezzo: 93,95€ su lookfantastic.it

Calendari dell’Avvento Beauty Luxury

Charlotte Tilbury Charlotte’s Diamond Chest Of Beauty Stars 12 Door Advent Calendar

Charlotte Tilbury non ha bisogno di presentazioni e neanche il suo famoso calendario dell’Avvento. Pioniera dei calendari dell’Avvento a 12 caselle, una volta aperte si trasforma in portagioie o un Organizer per il makeup. 5 prodotti in formato full size, tra cui Hollywood Beauty Light Wand e Brow Fix e 7 prodotti in versione mini tra cui Charlotte’s Magic Crystal Elixir e Push Up Lashes Mascara.

Charlotte Tilbury, Charlotte’s Diamond Chest Of Beauty Stars 12 Door Advent Calendar. Prezzo: 185,00€

Yves Saint Laurent Beauty Cofanetto Advent Calendar 22

Nero e oro, sensualità e forza per il calendario dell’avvento lussuoso firmato YSL Beauty. Per chi vuole un calendario dell’avvento ricercato con i prodotti iconici del brand: 19 mini size, 4 prodotti full size e un regalo speciale ti accompagneranno fino al giorno di Natale.

Yves Saint Laurent, YSL Beauty Cofanetto Advent Calendar 22. Prezzo: 330,00€ su sephora.it

Armani Beauty Calendario Dell’Avvento

Rosso come la passione, come il Natale ma anche come Armani e il suoCalendario dell’Avvento Armani Beauty. 24 sorprese tra makeup, skincare e fragranze: troverai ben 9 prodotti in formato full size e 15 minitaglie… i profumi versione mino sono una vera chicca da collezione!

Armani, Armani Beauty Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 330,00€ su sephora.it

Calendari avvento profumi

Jo Malone London Advent Calendar

Un’esperienza olfattiva da non perdere quella che Jo Malone London ha pensato per il Calendario dell’Avvento 2022. 25 sorprese tra fragranze per la casa, colonie uniche in travel size da provare e portare sempre con te, decorazioni natalizie, candele e full size. Un calendario dell’avvento unico per chi non riesce più a fare a meno dei profumi del brand.

Jo Malone London, Advent Calendar 2022. Prezzo: 450,00€ su sephora.it

Acqua di Parma Calendario Dell’Avvento

Chi ama Acqua di Parma non potrà resistere al Calendario Dell’Avvento: 25 regali contenuti in un pack che ricorda l’iconica cappelliera della Maison, riprendendo anche i colori chiave giallo dorati e miscelandoli ai richiami festivi del verde e del rosso. Colonie, Blu Mediterraneo, Signatures Od The Sun e Home collection, per vivere a pieno l’esperienza Acqua di Parma aspettando il Natale.

Acqua Di Parma, Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 450,00€ su sephora.it

Dr. Vranjes Firenze Calendario Dell’Avvento 2022

Chi conosce Dr. Vranjes Firenze sa che è difficile tornare indietro ad altre fragranze per l’ambiente e chi non lo sa ancora lo scoprirà grazie al Calendario dell’Avvento Dr. Vranjes. Realizzato artigianalmente in Toscana, il coffret pensato per aspettare il Natale contiene 24 sorprese e, una volta aperte, si trasforma in un portagioie. 24 cassettoni racchiudono 10 fragranze d’ambiente iconica del brand, 5 candele profumate, 1 profumatole auto e 4 ricariche e 4 decorazioni per l’albero di Natale.

Dr. Vranjes Firenze, Calendario Dell’Avvento. Prezzo: 450,00€