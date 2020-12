Candele natalizie profumate: le più belle da regalare e regalarsi

editato in: da

Ognuna di noi lega il Natale ad un ricordo preciso: fare l’albero insieme alla famiglia (o il presepe, o entrambi!), passeggiare fra le luminarie nelle vie della città mentre si comprano i regali per le persone più care, preparare i piatti della tradizione con mamme e nonne, i giochi in scatola. Sicuramente, per tante, Natale significa casa, il calore della famiglia, atmosfera calma e rilassata fatta di chiacchiere, dolcetti allo zenzero, tisane e… candele!

Basta qualche candela accesa in casa, insieme alle luci dell’albero e alle decorazioni natalizie, a creare subito il giusto mood delle feste e un clima intimo e accogliente. Le classiche candele natalizie ripropongono di solito i colori degli addobbi, privilegiando il rosso, l’oro, l’argento e il bianco, e si sposano bene con elementi decorativi tipici come rami di abete, bacche rosse, stelline, fiocchi di neve o pigne colorate; ma ci sono anche quelle candele che, già da sole, sono vere e proprie decorazioni, perché hanno forme particolari come albero di Natale, angelo o stella natalizia.

Sono ideali da acquistare per la propria casa ma anche da regalare, come piccolo presente, a conoscenti e amici a cui si vuole fare un pensiero gradito ma poco impegnativo. La scelta è ampissima: dalle confezioni regalo con un bellissimo packaging (qui si risparmia anche sul pacchetto) a quelle contenenti più fragranze, alle singole candele profumate formato maxi ai lumini più classici o particolari, c’è veramente l’imbarazzo della scelta!

Ecco una selezione di candele profumate per tutti i gusti da acquistare comodamente online: mettetevi comode e iniziate a pregustare l’atmosfera delle feste scegliendo la candela natalizia che vi piace di più!

Yankee Candle natalizie



Queste candele non hanno bisogno di presentazione: sicuramente ne avete già sentito parlare perché sono fra le candele più famose al mondo! Ogni candela è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservarne la fragranza e brucia fino a 150 ore, regalando alla casa un’atmosfera calda e rilassata per tutte le feste. Qui i tre barattoli nelle classiche colorazioni natalizie, per essere abbinate alle decorazioni di casa.

Yankee Candle – Angel Wings

Della stessa linea, troviamo altre due candele fra le più vendute e regalate durante le feste natalizie: il nome “Ali d’Angelo” racconta di un aroma di dolce zucchero filato, petali di fiori celesti e vaniglia vellutata, ideali per riempire di dolcezza e calore le giornate invernali casalinghe.

Confezione regalo candele natalizie in cera di soia – La bellefée

Una perfetta confezione regalo natalizia che include 6 candele con aromi di frutti di bosco, ciliegia, cedro, mela e cannella, pan di zenzero, biscotto di Babbo Natale (vaniglia) per creare un’atmosfera rilassata e accogliente. Ogni sfera è separabile in due parti, è possibile aprirle e chiuderle liberamente, e la parte superiore è dotata di un cordino per poterle facilmente appendere all’albero di Natale. La parte inferiore è riempita di cera naturale e può essere posizionata saldamente sul tavolo come una qualsiasi candela, ognuna brucia fino a 15 ore.

Set di candele per aromaterapia – Tofu

Un set di candele dal gusto vintage, perfette da regalare a chi ama le atmosfere d’altri tempi. Puoi comporre il pacchetto con tre diverse fragranze a scelta fra quelle proposte, creando abbinamenti anche molto particolari, come arancia tarocco e goji, cachi e copale, cade francese e lavanda.

Set 4 candele profumate Anjou ai fiori

Queste candele ecologiche e senza derivati da animali sono realizzate con cera di soia naturale, con stoppini in cotone senza piombo e fragranze da oli essenziali di prima qualità; durano fino a 20 ore e bruciano senza fare fumo nero. Sono disponibili quattro fragranze di profumi tra i quali Lavanda, Gelsomino, Vaniglia e Rosa in una bellissima scatola pronta da regalare.

Candela bianca – La Jolie

Una candela elegante, dalle grandi dimensioni e lunga durata, fino a 90 ore, per un profumo duraturo e inebriante. Tutte le candele hanno un design raffinato, con il barattolo decorato con delicati motivi di margherite scolpite, che lo rendono bellissimo da utilizzare anche una volta consumata la candela. Con uno speciale stoppino di legno, questa candela crepiterà al momento della combustione, per immergerti naturalmente nelle vibrazioni di vacanza invernale, ricordando il camino caldo e confortante a casa.

Coppia di candele natalizie profumate

Semplici, eleganti e in perfetto stile natalizio: questa coppia di candele nei colori verde e rosso con disegni dorati sono una bellissima decorazione per qualsiasi tavola natalizia, ma anche come pensierino per una persona a cui tieni! Le profumazioni sono Zucca&Cannella e Cedro&Abete, in cui le note di spezie, pino e abete balsamico rievocano la calda atmosfera natalizia.

