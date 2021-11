Un candela diversa ogni giorno fino a Natale, con Yankee Candles

Sta arrivando l’inverno. Il primo freddo, il buio che arriva presto, i maglioni di lana e le tisane. Cosa manca? Forse una candela profumata per scaldare con della luce delicata e rendere accogliente e intima l’atmosfera. Il profumo poi, è una di quelle caratteristiche che rimangono impresse nella memoria. A distanza di anni, gli odori trasportano indietro nel tempo, risvegliano sensazioni che nessun altro senso riesce a stuzzicare così forte.

Offerta Il calendario dell'avvento più profumato di sempre Regalati o regala le essenze delle candele Yankee Candle

Per questo ci piacciono molto le candele profumate, perché creano un’atmosfera particolare e permettono di imprimere nella nostra memoria le sensazioni legate ad un momento della nostra vita.

Le nostre candele preferite sono le Yankee Candle perché riescono a riempire la stanza di profumo in pochi minuti e in modo duraturo, ma senza dare fastidio. Inoltre, offrono un’ampissima scelta di fragranze dalle più naturali e fresche, alle più particolari e dolci. Qualche esempio? Esistono gli aromi di Montagne Nebbiose, Lettera a Babbo Natale, Cookie… Un’infinità a dirla tutta.

Certo, le candele Yankee Candle costicchiano. Valgono ogni centesimo perché durano a lungo e sono inebrianti come poche altre. Però ciò che ferma i nuovi clienti è appunto il prezzo. É normale essere un po’ scettici di fronte a delle candele che costano circa 30 euro. Ovviamente, una volta provate il prezzo si spiega, hanno pochi rivali. Ma come fare? La soluzione è provare le tealight, ovvero le versioni piccine che costano meno.

Le confezioni di tealight però contengono 12 candeline, tutte con lo stesso profumo. É qui che arriva la praticità del calendario dell’avvento: con 24,90 euro potete di provare 18 candele, con 6 fragranze diverse. Inoltre contiene anche un porta candele. Yankee Candle ha escogitato questa bellissima idea per introdursi al mondo delle candele profumate, senza spendere una fortuna e esplorando un po’ gli aromi “natalizi” del brand. Le fragranze contenute sono: Twinkling Lights, Tree Farm Festival, Letters To Santa, Christmas Eve Cocoa, Candlelit Cabin e Christmas Cookie.

Se siete fan fedeli delle Yankee Candle, allora questo calendario dell’avvento è il regalo perfetto per amiche, amici e parenti che ancora non conoscono le magie che può fare una candela profumata. Questa confezione è anche l‘auto regalo ideale anche per tutti noi che già amiamo Yankee Candle e vogliamo sentire quali fragranze deliziose ha deciso di riservare al Natale.

