Beautiful, le anticipazioni del 22 settembre 2026: Hope sempre più sconvolta

Eric ritiene che Steffy e Ridge siano stati troppo duri con Hope: trama di "Beautiful" del 22 settembre

Ufficio Stampa Mediaset Hope in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 22 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 22 settembre 2026

Dopo il licenziamento di Hope, le tensioni alla Forrester Creations continuano ad aumentare. Eric si dice profondamente contrario alla decisione di Ridge e di Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza, mentre Steffy ribadisce che il suo comportamento con Finn ha reso inevitabile l’allontanamento. Zende prova a difendere il valore della linea e a far riflettere la famiglia, ma trova un muro invalicabile. Intanto Hope, ancora sconvolta, riceve il pieno sostegno di Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia. Lavorando su alcune questioni societarie che riguardano le tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter ha scoperto un’opportunità inattesa: modificando l’assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all’insaputa degli amministratori delegati.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.