Beautiful, le anticipazioni del 10 settembre 2026: Hope sotto attacco, le sue scuse non convincono

Ansa Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy ha licenziato Hope dopo averla trovata in una situazione compromettente con Finn, la situazione si complica: trama di “Beautiful” del 10 settembre. Ecco le anticipazioni di giovedì 10 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 10 settembre 2026

Dopo che Steffy l’ha sorpresa in una situazione con Finn ritenuta compromettente, Hope viene licenziata. Brooke e Carter ritengono che si tratti di un enorme malinteso e sono dalla parte di Hope. Ridge va da Brooke per parlare dell’accaduto. Brooke è convinta che Steffy abbia reagito d’impulso e si aspetta che Ridge annulli la decisione, ma scopre con sgomento che lui sostiene la figlia. Ridge ritiene che Hope abbia oltrepassato ogni limite. Katie difende la nipote, sostenendo che la faccenda è solamente un equivoco: Hope stava provando della lingerie per lavoro quando Finn è entrato inaspettatamente nella stanza; una caduta accidentale avrebbe poi creato il malinteso. Tuttavia Steffy e Taylor rifiutano questa versione, convinte che Hope abbia cercato di sedurre Finn. Carter consola Hope.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.