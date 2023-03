Tamara Pisnoli condannata a 7 anni e mezzo: la storia dell’amica di Ilary Blasi

Fonte: Ansa Tamara Pisnoli, amica di Ilary Blasi, è stata condatta per rapina

Dieci anni fa la luce dei riflettori iniziò a farsi più fioca su Tamara Pisnoli, la cui popolarità è esplosa dopo il matrimonio con il calciatore Daniele De Rossi, per spegnersi subito dopo il divorzio, nonostante un goffo tentativo di sfondare in televisione. Così, nel 2013, Pisnoli sveste i panni di showgirl e tenta la carriera da imprenditrice. Da lì inizia la storia che la porta, oggi, in tribunale e domani, forse, in carcere.

La notizia della condanna sembra essere arrivata inaspettata. O, chissà, la scelta di partecipare a una festa la stessa notte in cui le forze d’ordine avrebbero emesso la sentenza è stato il modo per non soccombere alla paura. Per cercare la forza negli amici di sempre, quelli che le sono sempre stati vicino, nonostante tutto o senza sapere tutto. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la torbida storia di una delle più care amiche di Ilary Blasi.

Rapina e tentata estorsione: il romanzo criminale di Tamara Pisnoli

Questa cupa vicenda di cronaca ha inizio nel luglio 2013. All’epoca il matrimonio tra Tamara Pisnoli e il campione azzurro Daniele De Rossi era già finito, lui frequentava già l’attuale moglie Sarah Felberbaum; lei usciva assieme a un ragazzo della Roma bene. Un caro amico dell’imprenditore Antonello Ieffi, ex di Manuela Arcuri: “Insieme frequentavamo salotti, ristoranti e locali alla moda. – ha raccontato Ieffi a Il Messaggero – Ero un imprenditore in ascesa, avevo soldi e liquidità e loro lo sapevano”.

Lei era bella, simpatica, con un grande fiuto per gli affari e quando propose di fare affari assieme, Antonello Ieffi rispose di sì. L’impresa riguardava una licenza per il fotovoltaico: Ieffi ci mise gli impianti, Pisnoli acquistò il terreno per 70.000 euro. Poi, però, la donna ci ripensa, vuole uscire dall’affare e riavere indietro i soldi investiti. Soldi che, nel frattempo, da 70.000 sono diventati 200.000: questa la cifra chiesta all’imprenditore romano.

“Ci siamo incontrati in un bar – ha raccontato Ieffi – e i toni si sono fatti subito accessi. Mi sono alzato e ho detto che per i soldi dovevamo procedere tramite gli avvocati”. Avrà avuto una concezione tutta sua di avvocati, Tamara Pisnoli, che poco tempo dopo ha convocato Ieffi nella sua casa all’Eur, a Roma, dove lo ha accolto circondata da due individui dall’aria ben poco forense. “Lei era seduta e non appena sono entrato nella stanza ha dato l’ordine come un boss, questo non vuole pagare, pensateci voi”.

Da quella casa Antonello Ieffi esce solo dopo esser stato malmenato, spogliato, sfregiato con un coltello e derubato del Rolex e di 900 euro. La testimonianza della vittima racconta che la dama nera dell’Eur ha ordinato: “Fategli pulire il sangue, portatelo a fare il bonifico e poi ammazzatelo”. Ma Ieffi riesce a salvarsi e, fintosi morto, viene abbandonato per strada dai complici di Pisnoli. Uscito dall’ospedale, si rivolge subito ai Carabinieri e scattano gli arresti. La condanna arriva oggi, dieci anni da quel giorno.

“Sono innocente”: ma il passato di Tamara Pisnoli è pieno di ombre

Tamara Pisnoli è stata condannata a 7 anni e mezzo, con l’accusa di rapina e tentata estorsione. Lei nega tutto: “Io volevo solo trattare, discutere, trovare un accordo ma quei due gli si sono avventati addosso e lo hanno picchiato, ero terrorizzata, volevo chiamare la polizia”. Ma la polizia, quel giorno, non la chiamò e adesso si trova nella lista dei colpevoli assieme agli aggressori Francesco Camilletti e Francesco Milano, il fratello del fidanzato dell’epoca.

Non è la prima volta che Tamara Pisnoli ha a che fare con la giustizia. Il momento peggiore è l’estate del 2008, quando il padre Massimo Pisnoli viene assassinato con una fucilata alle spalle dai due compagni di rapina, che lo accusavano di aver tenuto il bottino tutto per sé. Al processo degli assassini, Tamara aggredisce uno dei due testimoni con una testata in viso. In seguito all’episodio, l’allora marito Daniele De Rossi chiederà il divorzio.

Da Ilary Blasi a Fabrizio Corona, le amicizie vip di Tamara Pisnoli

Pur non con i risultati desiderati, l’ex ballerina della Sarabanda di Enrico Papi ha cercato in ogni modo di entrare a far parte del jet set romano. Nonostante la rottura con De Rossi, coltiva l’amicizia con Ilary Blasi, conosciuta sugli spalti dell’Olimpico quando Francesco Totti era fedele e indossava la stessa maglia di De Rossi (era con lei stanotte, quando è arrivata la notizia della condanna). In seguito, pare che Pisnoli abbia intrapreso una relazione con Fabrizio Corona, ma senza il successo di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Dopo una movimentata relazione assieme a Peppe Casamonica, che più che sulle pagine rose compare su quelle di cronaca giudiziaria, Tamara Pisnoli frequenta il multimiliardario francese Arnaud Minram con cui si sposa in segreto per poi mollare quando (anche) lui finisce in guai giudiziari. Nel 2016, infine, il matrimonio in grande stile – stile Casamonica vien da dire – con Stefano Mezzaroma. Chissà se il loro amore sopravvivrà alle sbarre.