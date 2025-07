Sarah Felberbaum, la dedica a Gaia De Rossi: “Un legame non scritto col sangue, ma d’amore”

IPA Sarah Felberbaum

La storia di Sarah Felberbaum e Gaia De Rossi, sua figliastra, è un inno all’amore che trascende ogni convenzione. L’attrice ha condiviso una tenera dedica su Instagram per la figlia del marito Daniele De Rossi, celebrando il loro legame profondo e autentico. Le famiglie possono fiore ben oltre i “confini biologici”, nutrite dall’amore (quello vero).

Le parole di Sarah Felberbaum per Gaia De Rossi

Gaia De Rossi ha compiuto 20 anni il 16 luglio e l’attrice non ha perso occasione per celebrarla a dovere. Come ogni anno, del resto. Una carrellata di foto che le ritraggono insieme, nei momenti più felici di questi lunghi anni vissuti insieme. Poi le parole di una madre felice.

“Buon 20° compleanno alla mia bellissima ragazza. Dal giorno in cui sei entrata nella mia vita, ti ho sentita mia. Il nostro non è un legame scritto col sangue, ma d’amore, quello che cresce in silenzio, con costanza e per sempre. Essere tua madre in ogni modo che conta è una delle cose più belle che la vita mi abbia dato. Sono così orgogliosa di te e così grata per ogni risata, ogni chiacchierata e ogni momento che abbiamo condiviso. Un brindisi a te, Gaiozzi mia. Ti amo più di quanto tu possa mai immaginare. Siamo una famiglia meravigliosa”, si legge nel post condiviso su Instagram.

Il legame speciale tra Sarah Felberbaum e la figliastra

Sono parole che fanno eco a quelle che la Felberbaum aveva scritto, ad esempio, in occasione dello scorso compleanno della ragazza, sottolineando ancora una volta il legame speciale che le vede protagoniste: “Una vita insieme a te. A creare giochi, a fare progetti per scuola, a cucinare e fare casino. A ballare come le matte sotto le stelle mentre tuo padre ci guardava con quel sorriso un po’ scocciato ma tanto felice. Anni a insegnarci reciprocamente un modo di amare diverso e unico. Che forse non tutti capiscono ma che sicuramente, vedendoci insieme, nessuno può mettere in discussione. (…) Stai diventando una donna magnifica e io sarò sempre al tuo fianco”.

Fiducia reciproca, affetto incondizionato sono gli ingredienti del loro rapporto, costruito passo dopo passo. “Essere tua madre in tutto ciò che conta è una delle cose più belle che la vita mi abbia dato”, le ha scritto in una precedente occasione. La maternità è anche questo, una connessione pura che si basa sull’amore al di là della mera biologia.

Gaia De Rossi è la primogenita di Daniele De Rossi, nata dal suo precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. In questo contesto familiare, anche il ruolo dell’ex centrocampista ed ex allenatore della Roma e oggi proprietario dell’Ostiamare è stato importante per la buona riuscita della loro splendida famiglia allargata. Il suo sostegno costante e l’amore per entrambe hanno creato un fronte familiare unito e armonioso.